Abstract

This article presents different stories and memories of the Tina Martins Women's Referral Center. To this end, we moved away from the qualitative studies of history and memory in organizational studies that are based on the historic turn, which aims to go beyond the production of narratives that resort to the past as a tool for reproducing the power relations of the present. A vast amount of material was compiled from observing participants, including a field notebook, event records, and photographs, and individual interviews were recorded and transcribed. The results were organized into two main thematic axes: the first presents the process that led to the Center's foundation and the political disputes over its space, while the second addresses the meanings present in the group's everyday life. Given the construction of diversified and procedural historical narratives, this article proposes some critical reflections on the Center's experience that were discussed with its members, and instigates, via memories, the adoption of the historical approach to organizational studies.



KEYWORDS:

Memory; gender violence; social movements; Casa Tina Martins; history



RESUMO O objetivo deste artigo é apresentar as diversas histórias e memórias da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Para isso, partiu-se dos estudos qualitativos sobre história e memória nos Estudos Organizacionais baseados na virada histórica (historic turn), a qual visa ir além da produção de narrativas que utilizam o passado como ferramenta de reprodução das relações de poder do presente. Por meio de uma observação participante, foi construído um vasto material, como um caderno de campo, registros de eventos, fotografias e entrevistas individuais gravadas e transcritas. Esses resultados foram organizados em dois percursos temáticos principais: primeiro, apresentou-se o processo de criação da Casa, envolvendo as disputas políticas pelo seu espaço. Em seguida, foram trabalhados os sentidos presentes no cotidiano do grupo. Tendo em vista a construção de narrativas históricas diversificadas e processuais, foram propostas algumas reflexões críticas sobre a experiência da Casa, discutidas junto às integrantes, instigando, por meio das memórias, trabalhos históricos no campo dos Estudos Organizacionais.



RESUMEN



Este artículo tiene como objetivo presentar las diversas historias y recuerdos de la Casa de Referencia de la Mujer Tina Martins. Para ello, se partió de los estudios cualitativos sobre historia y memoria en los Estudios Organizacionales basados ​​en el giro histórico (historic turn), cuyo objetivo es ir más allá de la producción de narrativas que utilizan el pasado como herramienta para reproducir las relaciones de poder del presente. A través de una observación participante, se construyó un vasto material, como un cuaderno de campo, registros de eventos, fotografías y entrevistas individuales grabadas y transcritas. Estos resultados se organizaron en dos caminos temáticos principales: primero, se presentó el proceso de creación de la Casa. Luego, se abordaron los sentidos presentes en la vida diaria del grupo. Como conclusión, se propusieron algunas reflexiones críticas sobre la experiencia de la Casa, discutidas con las mujeres del grupo, promoviendo a través de recuerdos trabajos históricos en el campo de los Estudios Organizacionales.



PALABRAS CLAVE:

Recuerdos; Violencia de género; Movimiento social; Casa Tina Martins; Historia

