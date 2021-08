Abstract

INTRODUCTION: The prevalence of suicide and related behaviours among members and Veterans of the Canadian Armed Forces (CAF) and Royal Canadian Mounted Police (RCMP) has received much empirical attention; however, data from clinical samples are less available than data from population-based studies. The present study examined potential relationships between suicidal behaviours and childhood abuse history in a treatment-seeking sample of CAF and RCMP members and Veterans.



METHODS: Data was obtained through chart reviews of 412 clients at an outpatient mental health clinic. Hierarchical logistic regressions were conducted to determine associations between childhood abuse and suicide-related behaviours.



RESULTS: After controlling for demographics, individuals who reported a childhood abuse history were more than three times as likely as those reporting no abuse to have made a suicide attempt. Veterans and individuals reporting childhood sexual abuse were at the greatest risk of suicide attempt. The prevalence of suicidal behaviours was higher and the reporting of childhood sexual abuse was lower compared to rates found in population-level studies.



DISCUSSION: Results correspond with population-based findings, that CAF and RCMP abused in childhood attempt suicide more than their non-abused peers, and Veterans of these forces are at greater risk than those serving. A higher prevalence of suicide-related behaviours and a lower prevalence of reported childhood abuse ,compared to population-level samples, was found. Clinicians working with CAF and RCMP populations should be aware of increased suicide risk related to childhood abuse history and Veteran status and note that childhood abuse history may be under-reported among treatment seekers.



LAY SUMMARY

Suicide and related behaviours (e.g., attempting suicide, planning suicide, and purposely harming oneself) can negatively impact individuals, families, and communities. Canadian military and police are generally more likely to engage in suicide-related behaviours than the general population. This study looked at how often suicide-related behaviours occur and whether experiences of childhood abuse increase the likelihood of such behaviours among actively serving and Veteran Canadian military and police personnel who are seeking mental health treatment. Data was drawn from the medical charts of 412 individuals at a clinic that specializes in serving members and Veterans of the Canadian military and police services with mental health needs. Approximately 41% of the sample had engaged in one or more suicide-related behaviour. By type of behaviour, 37% had thought about suicide, 11% had attempted suicide, 7% had a suicide plan, and 5% engaged in self-harm behaviours. Those with a history of childhood abuse and those who identified as Veterans were more likely to have attempted suicide. These findings may help inform efforts to reduce suicide and related behaviours in this unique group.



Introduction : La prévalence de suicides et de comportements liés aux suicides de membres de vétérans des forces armées et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu beaucoup d'attention empirique. Cependant, les données fondées sur des échantillons cliniques sont plus difficiles à obtenir que les données d'études basées sur une population. L'objectif de la présente étude est d'examiner les liens potentiels entre les comportements suicidaires et l'abus subi pendant l'enfance chez un échantillon de membres et de vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de la GRC cherchant à obtenir du traitement. Méthodologie : Les données ont été obtenues en examinant les dossiers de 412 clients en soins ambulatoires d'une clinique de soins en santé mentale. Les auteurs ont effectué des régressions logistiques hiérarchiques pour déterminer les associations entre l'abus subi pendant l'enfance et les comportements liés au suicide. Résultats : Après le contrôle des facteurs démographiques, les personnes qui ont indiqué avoir subi de l'abus pendant l'enfance étaient trois fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide que ceux qui n'avaient pas indiqué en avoir subi. Les vétérans et les personnes qui avaient subi de l'abus sexuel pendant l'enfance étaient les plus à risque de tenter de se suicider. La prévalence de comportement suicidaire était plus élevée et le signalement d'abus sexuels pendant l'enfance était moins élevé dans cet échantillon clinique que dans les taux de prévalence notés dans des études basées sur une population.



DISCUSSION : Les résultats de l'étude appuient ceux d'échantillons basés sur une population qui trouvent que les membres des FAC et de la GRC qui ont signalé avoir subi de l'abus pendant leur enfance étaient plus susceptibles de signaler avoir déjà tenté de se suicider que leurs pairs qui n'ont pas subi d'abus, et que les vétérans des FAC et de la GRC sont plus à risque que les membres actifs. Cependant, comparativement aux échantillons basés sur une population, les auteurs ont trouvé une plus forte prévalence de comportements liés au suicide et une plus faible prévalence d'abus subi pendant l'enfance dans l'échantillon cherchant à obtenir du traitement. Les cliniciens qui travaillent avec les populations des FAC et de la GRC devraient être sensibilisés au risque de suicide accru et accorder une attention particulière aux facteurs de risque d'abus pendant l'enfance et d'état de vétéran. De plus, les cliniciens devraient savoir que l'abus pendant l'enfance pourrait être sous-déclaré dans les populations de militaires et de policiers cherchant à obtenir du traitement.



Mots-clés : abus subis pendant l'enfance, Canada, comportement suicidaire, échantillons de personnes cherchant à obtenir du traitement, enfance, FAC, Forces armées canadiennes, Gendarmerie royale du Canada, GRC, militaire, police, suicide, vétéran

