Abstract

A screening study on non-suicidal self-injurious behavior in men of military age was conducted.



OBJECTIVE: Study was aimed to determine the prevalence, structure and causes of non-suicidal self-injuries in 193 men aged 19.68±2.07.



METHOD: Assessment of non-suicidal self-injury (NSSI) was performed with clinical interview and the scale on self-harm behavior (Polskaya, 2014).



RESULTS: The study revealed that 38.7% (75 persons) in the sample committed an act of self-harm at least once in their life. The most common acts of instrumental self-harm were striking with a fist, leg, head or body by hard surfaces and self-cutting. Among somatic self-harm, nail biting, lip, cheeks and tongue biting, as well as skin combing and creating obstacles for wound healing were founded.



CONCLUSION: Non-suicidal self-injurious behavior of persons of military age presented by the tools and somatic self-harm and caused by the factors of "regaining control over emotions", "impact on others", "stress relief".



===



Проведено скрининговое исследование несуицидальных форм самоповреждающего поведения.



Цель исследования: Определить распространенность, формы и причины несуицидального самоповреждающего поведения у мужчин призывного возраста.



Материал и методы: Объектом исследования стали 193 мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет (19,68±2,07 года). Оценка несуицидальных самоповреждений (NSSI) осуществлялась в рамках клинического интервью с использованием шкалы самоповреждающего поведения.



Результаты: Проведенное исследования выявило, что 38,7% (75 человек) обследованных хотя бы раз в жизни совершали акт самоповреждения. Наиболее распространены акты инструментальных самоповреждений: удары кулаком, ногой, головой или корпусом тела по твердым поверхностям и порезы режущими предметами. Из соматических самоповреждений -- обкусывание ногтей и губ, прикусывание щек и языка, расчесывание кожи и создание препятствий для заживления ран.



Заключение: Несуицидальное самоповреждающее поведение у лиц призывного возраста представлено инструментальными и соматическими самоповреждениями и вызвано факторами "восстановления контроля над эмоциями", "воздействия на других", "избавления от напряжения".

Language: ru