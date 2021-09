Abstract

I read the article "Green Rush - Worse Than I feared?" With great interest.



I am not particularly active as a pain therapist, but I worked in a quality pain therapy group until 2017, in which we have always expressed our extreme reluctance to prescribe THC.



What Prof. Maier has researched makes me speechless. In particular, the data from Mobil Krankenkasse, which is nicely presented here, leaves no doubt about the incorrect supply of medical cannabis. As is often the case, it is not about the benefit (which undoubtedly consists of defined indications), but about growth and profit. ...



Mit großem Interesse habe ich den Artikel "Green Rush - schlimmer als befürchtet?" gelesen.



Ich bin als Schmerztherapeut zwar nicht sonderlich aktiv, aber ich habe bis 2017 in einem Qualitätszirkel Schmerztherapie mitgearbeitet, in dem wir uns immer zu äußerster Zurückhaltung bei der Verordnung von THC ausgesprochen haben.



Das, was Prof. Maier da recherchiert hat, macht mich sprachlos. Insbesondere die Daten der Mobil Krankenkasse, die hier schön dargestellt wurden, lassen keinen Zweifel an der Fehlversorgung mit medizinischem Cannabis aufkommen. Es geht ja auch, wie häufig, nicht um den Nutzen (der zweifelsohne in definierten Indikationen besteht), sondern um Wachstum und Profit...

