Abstract

RESUMO Objetivo: Identificar a capacidade preditiva de mortalidade dos índices Revised Trauma Score, Rapid Emergency Medicine Score, modified Rapid Emergency Medicine Score e Simplified Acute Physiology Score III em vítimas de trauma contuso internadas em unidade de terapia intensiva e comparar seu desempenho. Método: Coorte retrospectiva de pacientes com trauma contuso de uma unidade de terapia intensiva a partir do registro em prontuários. Receiver Operating Characteristic e intervalo de confiança de 95% da área sob a curva foram analisados para comparar os resultados. Resultados: Dos 165 pacientes analisados, 66,7% tiveram tratamento cirúrgico. A mortalidade na unidade de terapia intensiva e no hospital foi de 17,6% e 20,6%, respectivamente. Para mortalidade na terapia intensiva, houve variação das áreas sob a curva entre 0,672 e 0,738; porém, melhores resultados foram observados em pacientes cirúrgicos (0,747 a 0,811). Resultados similares foram observados para mortalidade hospitalar. Em todas as análises, as áreas sob a curva dos índices não diferiram significativamente. Conclusão: Houve acurácia moderada dos índices de gravidade, com melhora na performance quando aplicados em pacientes cirúrgicos. Os quatro índices apresentaram predição similar para os desfechos analisados.

Language: en