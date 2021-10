Abstract

Highlights

- The COVID-19 pandemic has increased risk factors associated with family violence.

- In Canada, we do not know whether the pandemic has exacerbated risk of child maltreatment.

- Recommendations to strengthen our surveillance and research framework for child maltreatment include the addition of questions about maltreatment to national surveys on health and victimization, for example, in the upcoming Canadian Health Survey on Children and Youth.

- Robust surveillance and research on child maltreatment provide crucial information on trends over time among subgroups, generate hypotheses to be tested and interventions to be evaluated and implemented.

- Strengthening our maltreatment surveillance and research framework will support our commitments to end violence against all children.



The rapid spread and high morbidity and mortality of COVID-19 led to unprecedented disruption of people's lives worldwide. The evolution and protracted nature of the pandemic created uncertainty and unpredictability. Multiple waves of infections, hospitalizations and deaths, and the associated public health restrictions, drastically altered everyday functioning for millions of people and increased the risk of mental health problems. However the data are not always consistent; one report suggesting that during the first few months of the pandemic, psychological distress increased but that most metrics of distress returned to baseline by mid-2020 and that loneliness, life satisfaction and suicide rates remained stable overall...



===





Points saillants



- La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des facteurs de risque associés à la violence familiale.

- Au Canada, nous ignorons si la pandémie a exacerbé les risques de maltraitance envers les enfants.

- Les recommandations visant à renforcer notre cadre de surveillance et de recherche dans le domaine de la maltraitance envers les enfants comprennent l'ajout de questions liées à la maltraitance dans les enquêtes nationales portant sur la santé et la victimisation, par exemple dans la prochaine Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes.

- Des activités de surveillance rigoureuses et des travaux de recherche solides dans le domaine de la maltraitance envers les enfants vont fournir une source essentielle de données sur les tendances observées au fil du temps dans divers sous-groupes et nous permettre de formuler des hypothèses et de les vérifier, puis d'évaluer et de mettre en œuvre des interventions.

- En renforçant notre cadre de surveillance et de recherche dans le domaine de la maltraitance, nous aurons davantage de soutien pour nos engagements en ce qui concerne l'élimination de la violence envers tous les enfants.



La propagation rapide de la COVID-19 ainsi que la morbidité et la mortalité importantes qui lui sont associées ont entraîné une perturbation sans précédent de la vie des individus partout dans le monde. L'évolution de la pandémie et sa longue durée ont créé de l'incertitude et de l'imprévisibilité. Les multiples vagues d'infections, les hospitalisations, les décès et les restrictions imposées par les autorités de santé publique ont eu une grande incidence sur le quotidien de millions de personnes, ce qui a augmenté les risques de problèmes de santé mentale. Toutefois, les données ne sont pas toujours cohérentes. En effet, selon un rapport, si la détresse psychologique a augmenté au cours des premiers mois de la pandémie, la plupart des paramètres associés à la détresse sont revenus à la normale à la mi-2020, et le sentiment de solitude, la satisfaction à l'égard de la vie et les taux de suicide sont demeurés stables...

Language: en