Abstract

OBJECTIVES:



Parents have an important role in preventing childhood sexual abuse or intervening effectively it. In this context, parents are expected to first become aware of myths about sexual abuse and then increase the level of consciousness by gaining correct information instead of these myths. From this point of view, this study is aim to make validity and reliability studies of parent of the Childhood Sexual Abuse Myths Scale (CSAMS) developed on university students.



Materials and Methods:



Within the scope of this study, data were collected from 419 parents, 333 of whom were mothers (79.5%) and 86 were fathers (20.5%). The analysis of the data was carried out with SPSS and AMOS. Within the scope of the validity study of the scale, the construct validity and confirmatory factor analysis were examined.



Results:



As a result of the analysis, it was found that the fit indices of the two-dimensional structure of the parent form of the scale were significant and acceptable. Within the scope of the reliability study of the scale, the internal consistency coefficient was examined and it was observed that it had a high level of reliability.



Conclusion:



It is possible to say that Parent Form of The CSAMS has psychometric characteristics necessary for using this in the studies to be carried out in Turkey.



Keywords: Sexual abuse, myth, sexual abuse myths, parent



Ebeveynlik bireyin yaşamındaki en önemli sorumlulukların başında gelmektedir. Geçtan1 hiçbir canlının yavrusunun yeni doğan bir bebek kadar bakıma ve yardıma muhtaç olmadığını belirtmektedir. Bornstein2 ise ebeveynliğin yaşam döngüsündeki en işlevsel statülerden biri olduğunu ve ebeveynliğin 7/24 devam eden bir iş olduğunu ifade etmektedir. Ebeveynliğin bu kadar önemli bir rol olmasındaki en önemli neden çocuğun ruh ve beden sağlığında birincil düzeyde ebeveynlerin etkili olması yatmaktadır.3 Bir bebeğin hamilelik döneminden başlayarak her an yanında olmak, onu koruyup kollamak, yaşa bağlı olarak fiziksel olarak uzaklaşma gerçekleşse de sürekli bağ içinde olmak önemli bir zaman ve enerji gerektirmektedir. Bu durum da bireylerin ebeveyn olma konusundaki tedirginliklerini artırabildiği gibi hâlihazırda ebeveyn olanların da yaşamında sürekli deneyimledikleri duygular olabilmektedir. Hatta sadece biyolojik ebeveynlik değil, diğer ebeveynlik biçimlerini deneyimleyen kişiler için bu sorumluluk benzer anlamlar taşıyabilmektedir. Çocuğun fizyolojik, sosyal, duygusal ihtiyaçlarının giderilmesinden sorumlu olan ebeveynler aynı zamanda çocuğu her türlü tehlikeden de korumak istemektedirler ve bunun için uğraş vermektedirler. Bazen de bu tehlikelerin farkında olamayarak çocuklarını korumakta zorlanabilirler. Çocuk istismarı da ne yazık ki bu tehlikelerden biridir ve ebeveynleri de büyük ölçüde kaygılandırabilmektedir.4 Toplumsal ve bireysel bağlam içerisinde birey kolay kolay kendisine ya da en değer verdiği varlıklardan biri için bu tehlikenin gerçekleşme ihtimalini çoğu zaman düşük görebilmekte hatta kabul edememektedir.4,5 Bu düşünce sistemini destekleyen, cinsel istismarla ilgili yanlış bilgiler ise ilgili alanyazında cinsel istismar mitleri olarak ifade edilebilmektedir...

Language: tr