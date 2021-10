Abstract

BACKGROUND: Depression is a disease prevalent in most older people and is negatively associated with suicidal ideation and behaviour in the elderly. The objective of this systematic review was to study the relationship between suicidal behaviour and the associated risk factors that lead older people to commit it.



METHODS: We searched systematically in the PubMed, Web of Science, SciELO and CUIDEN database, in addition, we used a search engine, Google Scholar, including studies when they were observational, with population of 60 years or more, whose patients had made any suicide attempt and instead were excluded when the participants were children or adolescents, reported cases of homicide or only reported the methods used in the suicide. The search was not delimited based on filters or time periods. The data is presented based on Odds Ratio, Relative Risk and percentage (%).



RESULTS: Eighteen studies were included in this systematic review. Various factors associated with the appearance of suicidal behaviour in the elderly were reported, the following are the most relevant: serious mental disorders (mean OR/RR value of 157.80); depression (mean OR/RR value of 16.53); and previous suicide attempts (average OR/RR value of 12.33).



CONCLUSIONS: Pathological, sociodemographic and psychosocial factors related to the ideation and appearance of suicidal behaviour in the elderly have been differentiated.



Objetivo: La depresión es una patología prevalente en la mayoría de las personas mayores y que está asociada negativamente con la ideación y la conducta suicida en la tercera edad. El objetivo de esta revisión sistemática fue estudiar la relación entre la conducta suicida y los factores de riesgo asociados que llevan a las personas mayores a cometerlo.



Metodos: Se buscó sistemáticamente en las bases de datos PubMed, Web of Science, SciELO y CUIDEN, además, se empleó un buscador, Google Académico, incluyendo los estudios cuando eran observacionales, con población de 60 años o más, cuyos pacientes hubieran realizado algún intento suicida y por el contrario se excluyeron cuando los participantes eran niños o adolescentes, reportaran casos de homicidios o solo reportaran los métodos empleados en el suicidio. No se delimitó la búsqueda en base a filtros ni a periodos de tiempo. Los datos se presentan en base a Odds Ratio, Riesgo Relativo y porcentaje (%).



Resultados: Se incluyeron 18 estudios en esta revisión sistemática. Se reportaron diversos factores asociados con la aparición de la conducta suicida en las personas mayores, siendo los siguientes los más relevantes: trastornos mentales graves (valor medio OR/RR de 157,80); depresión (valor medio OR/RR de 16,53); e intentos de suicidio previo (valor medio OR/RR de 12,33).



Conclusiones: Se han diferenciado factores patológicos, sociodemográficos y psicosociales relacionados con la ideación y la aparición de la conducta suicida en las personas mayores.



Keywords: Depression; Elderly; Mental pathologies; Physical pathologies; Spain; Suicidal behaviour.

Language: es