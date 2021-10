Abstract

OBJECTIVE



We evaluated the phrase "Thank God it's Friday" (TGIF) from a forensic pathologist's view, i.e. the correlation between the beginning and end of the week in general and Christmas Holidays in particular and the manner of death.

Material and methods



We retrospectively analyzed 758 consecutive autopsy cases from January 2017 to June 2019.

Results



There was no correlation between natural deaths and the beginning or the end of the week. One of our main findings in terms of a weekday effect was a profound increase in homicides towards the end of the week. In terms of a Christmas Holiday effect, we sadly observed a profoundly higher rate of suicide cases during Christmas Holidays compared with the rest of the year.

Conclusion



The TGIF phrase should be modified towards something like "Thank God, it's Monday" (TGIM). We also should look out for our lonely and mood-susceptible fellow human beings in particular during Christmas Holidays.



Ziel



Wir untersuchten die Phrase "TGIF" ("Thank God it's Friday") aus der Sicht der Rechtsmedizin, genauer gesagt, ob es einen Zusammenhang zwischen Wochenanfang/-ende allgemein bzw. speziell zwischen den Weihnachtsferien und der Todesart gibt.

Material und Methoden



Wir analysierten retrospektiv 758 aufeinanderfolgende Fälle von Januar 2017 bis Juni 2019.

Resultate



Es zeigte sich keine Korrelation zwischen natürlichem innerem Geschehen (NIG) und dem Wochenanfang oder -ende. Allerdings fanden wir einen signifikanten Anstieg von Homiziden auf das Ende der Woche hin. In Bezug auf die Weihnachtsferien sahen wir einen signifikanten Anstieg an Suiziden, verglichen mit dem Rest des Jahres.

Diskussion



Die Phrase "TGIF" ("Thank God it's Friday") sollte gegebenenfalls modifiziert werden zu einem "TGIM" ("Thank God it's Monday"). Besonders in der Weihnachtszeit sollten wir außerdem ein besonderes Augenmerk auf einsame und stimmungsanfällige Mitmenschen richten.

