Abstract

INTRODUCTION: The new COVID-19 disease is worldwide. During the pandemic, attacks on healthcare staff have increased. The objective of the study was to know the incidence of aggression towards nursing staff and to evaluate the main emotional and psychological symptoms experienced during the COVID-19 pandemic in Latin America.



METHOD: A cross-sectional survey was applied to nursing staff of Spanish-speaking Latin American countries. Sociodemographic information was obtained concerning aggression, psychological symptoms, and emotional state. Descriptive statistics were applied in frequencies and percentages, means and standard deviation.



RESULTS: 310 people from Mexico (65.2%), Argentina (5.8%), Colombia (5.2%), Honduras (5.2%), Costa Rica (4.5%) and other Latin American countries (14.1%) participated. 78.1% were women, with an average age of 35.2 years. 79.6% of the sample reported being attacked or discriminated against. The most common emotions were fear of getting sick (73.7%), sleep disturbances (33.4%), fear of infecting their relatives (33.4%). The mental health disorders reported were anxiety (29.2%), sadness (10.4%) and increased appetite (8.8%). The most frequent locations of aggression were the street and public transport. Our results suggest a high incidence of aggression against nursing staff during the pandemic; in any case, the staff present emotional and mental disturbances. It is necessary to develop safety and security policies for nursing staff and provide mental health care to staff who are on the first line of defence against COVID-19.



ntroducción: La nueva enfermedad COVID-19 es de presencia mundial. Durante la pandemia, aumentaron las agresiones hacia el personal de salud.



El objetivo: del estudio fue conocer la incidencia de agresión hacia el personal de enfermería y evaluar las principales emociones y síntomas psicológicos experimentados durante la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica.



Método: Se aplicó una encuesta transversal a personal de enfermería de países latinoamericanos hispanohablantes. Se obtuvo información sociodemográfica, relacionada con la agresión, síntomas psicológicos y estado emocional. Se aplicó estadística descriptiva en frecuencias y porcentajes; promedios y desviación estándar.



Resultados: 310 personas de México (65.2%), Argentina (5.8%), Colombia (5.2%), Honduras (5.2%) y Costa Rica (4.5%) y otros países latinos (14.1%) participaron. 78.1% eran mujeres, con edad promedio de 35.20 años. El 79.6% de la muestra refirió que fue agredido o discriminado. Las emociones más comunes fueron miedo a enfermarse (73.7%), alteraciones del sueño (33.4%), miedo de contagiar a sus familiares (33.4%). Las alteraciones de salud mental referidas fueron ansiedad (29.2%), tristeza (10.4%) y aumento del apetito (8.8%). Los lugares más frecuentemente de agresión son la calle y transporte público.



Conclusiones: Nuestros resultados sugieren alta incidencia de agresión contra el personal de enfermería durante la pandemia; de igual forma, el personal presenta alteraciones emocionales y mentales. Es necesario el desarrollo de políticas de seguridad y protección para el personal de enfermería y proveer de atención en salud mental al personal que se encuentra en la primera línea de defensa contra el COVID-19.





Palabras clave

Agresión

Latinoamérica

covid-19

pandemia

Personal de enfermería

Salud mental

Keywords

Aggression

Latin America

COVID-19

pandemic

nursing staff

mental health

Language: es