Abstract

OBJECTIVE: Accidental falls are a growing public health problem. The objective was to describe the characteristics of deaths due to accidental falls in people over 65 from the forensic source.



METHODS: Descriptive observational study of deceased at over 65 undergoing judicial autopsy in Tarragona between the years 2013-2017 whose basic cause of death was coded as accidental fall (W00-W19 of the International Classification of Diseases - 10th edition).



RESULTS: 89 cases were identified (42.7% women). The mean age of the deceased females (82.9 years) was significantly higher than that of the males (77.6 years). The cause of death was a head injury in 77.5% of cases. 78.7% had previously been assisted in a hospital center. Falls from one level to another were significantly more lethal (60% vs 40%), and were associated with those corpses not coming from hospital. 82% had prescribed at least one drug (57.5% more than 5). 85.4% had a pathological history. Comorbidity was significantly higher in females and in corpses from hospital and lower in falls from one level to another.



CONCLUSIONS: The data, based on forensic sources, show the presence of risk factors associated with the fatality of accidental falls in ≥65 years of age. More studies are needed to understand its role in these injuries.



===







Objetivo: Las caídas accidentales son un problema creciente de salud pública. El objetivo fue describir las características de las defunciones por caídas accidentales en personas ≥65 años a partir de la fuente forense.



Metodos: Estudio descriptivo observacional de fallecidos de edad ≥65 años sometidos a autopsia judicial en Tarragona entre los años 2013-2017 cuya causa de básica de defunción se codificó como caída accidental (W00-W19 de la Clasificación Internacional de Enfermedades-10ª edición).



Resultados: Se identificaron 89 casos (42,7% mujeres). La edad media de las mujeres fallecidas (82,9 años) fue significativamente superior a la de los hombres (77,6 años). La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico en el 77,5% de los casos. El 78,7% procedían de un centro hospitalario. Las caídas a distinto nivel resultaron significativamente más letales (60% vs 40%) y se asociaron a aquellos cadáveres no procedentes de hospital. El 82% tenía prescrito al menos un fármaco (el 57,5% más de 5). El 85,4% presentaba antecedentes patológicos. La comorbilidad fue significativamente mayor en el sexo femenino y en los cadáveres procedentes de centro hospitalario, y menor en caídas a distinto nivel.



Conclusiones: Los datos, basados en fuentes forenses muestran la presencia de factores de riesgo asociados a la letalidad de las caídas accidentales en ≥65 años. Se necesitan más estudios para conocer su papel en estos traumatismos.

Language: es