Abstract

A questionnaire survey clarified the actual situation and challenges of disaster reduction education

in Japanese elementary schools, junior high schools, and high schools. The results are as follows.

1) A large number of schools do not provide disaster reduction education, with about 20% of elementary schools, about 30% of junior high schools, and about 40% of high schools.

2) Most schools conduct disaster reduction education only once to three times a year, and systematic education is not provided.

3) Disaster reduction education by each subject, which the Ministry of Education, Culture, Sports,

Science and Technology requires, is rarely conducted.

4) Teachers lack knowledge about disaster reduction.

5) Most of the disaster education materials are for passive classes, and there are few materials for

active learning that teachers want to use.



日本の小学校,中学校,高等学校の防災教育の実情と課題についてアンケート調査によって明らかにした。 結果は次のとおりである。 1)防災教育を実施していない学校が非常に多く,その割合は,小学校が約20%,中学 校が約30%,高等学校が約40%であった。 2)ほとんどの学校で,防災教育の年間実施回数は,1 回から3 回程度であり,体系的な 教育がなされていない。 3)文科省が求めているような各教科による防災教育はほとんど行われていない。 4)教員の防災に関する知識が不足している。 5)防災教育教材の多くが受け身型の授業のための教材であり,教員が使用したくなるア クティブラーニング教材が少ない。

