Intimate partner violence may be influenced by family experience. This study aims to test a dyadic model verifying the relationship between events experienced in the family of origin and intimate partner violence. This study addressed 304 heterosexual couples using a sociodemographic questionnaire, the Revised Conflict Tactics Scales (CTS2), and Family Background Questionnaire (FBQ). The analyses were performed using the actor-partner interdependence model (APIM) and the structural equation model. Less intense violence was positively and significantly correlated with violence perpetrated by husbands and wives (r = 0.661; p < 0.01), whereas no correlation was found between severe violence and latent factors, excluding interdependence between the dyads. All the seven models presented satisfactory goodness of fit (CFI > 0.91; RMSEA < 0.08), except for the dimension "sexual abuse". Therefore, the results reinforce that the events experienced in the family of origin influence intimate partner violence.



A violência conjugal pode ser influenciada pela vivência familiar. Este estudo objetivou testar um modelo diádico de relação entre as experiências na família de origem e a violência conjugal. Realizou-se investigação com 304 casais heterossexuais com base em questionário de dados sociodemográficos, no Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) e no Family Background Questionnaire (FBQ). As análises foram realizadas utilizando-se o modelo de interdependência ator-parceiro (APIM) por meio de equações estruturais. A violência de menor intensidade correlacionou-se positiva e significativamente entre a violência cometida pelos maridos e pelas esposas (r = 0,661; p < 0,01). Já a violência grave não foi correlacionada significativamente entre os fatores latentes, excluindo a interdependência entre a díade. Entre os sete modelos testados, todos apresentaram bons índices de ajuste (CFI > 0,91; RMSEA < 0,08), exceto a dimensão "abuso sexual". Assim, reforça-se que as experiências vivenciadas na família estão relacionadas à violência conjugal.



família de origem; conflito conjugal; violência na família



La violencia conyugal puede verse influida por la experiencia familiar. Este estudio tiene como objetivo probar un modelo diádico de la relación entre las experiencias en la familia de origen y la violencia conyugal. Se llevó a cabo una investigación con 304 parejas heterosexuales, utilizando un cuestionario sociodemográficos, Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) y Family Background Questionnaire (FBQ). Los análisis se realizaron utilizando el modelo de interdependencia actor-socio (APIM) utilizando ecuaciones estructurales. La violencia menos intensa se correlacionó positiva y significativamente entre la violencia cometida por maridos y esposas (r = 0,661; p < 0,01), mientras que en la violencia severa no hubo correlación significativa entre los factores latentes, excluyendo interdependencia entre la díada. Entre los siete modelos probados, todos mostraron buenas tasas de ajuste (CFI > 0,91; RMSEA < 0,08), excepto por la dimensión "abuso sexual". Así, se refuerza que las experiencias vividas en la familia están relacionadas con la violencia conyugal.



familia de origen; conflicto marital; violencia doméstica

