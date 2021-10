Abstract

Összefoglaló. Bevezetés: A koleszterinszint a köztudatban elsősorban mint cardiovascularis rizikófaktor van jelen. Nem mellékes azonban, hogy akár a magas, akár az alacsony koleszterinszint direkt összefüggésbe hozható számos pszichiátriai kórképpel. Célkitűzés: A jelen tanulmány célja felhívni a figyelmet a holisztikus nézőpont kialakítására, hisz a hypercholesterinaemia korai cardiovascularis elhalálozáshoz vezethet, viszont alacsony koleszterinszint esetén megnövekedhet a hangulatzavarra és főleg az öngyilkosságra való hajlam. Módszer: Kutatásunkban 200 olyan pszichiátriai beteg összkoleszterinszintjét vizsgáltuk meg, akik öngyilkossági gondolatokkal küszködtek. Az öngyilkossági veszélyt a Modified Scale for Suicide Ideation (Miller és mtsai) segítségével mértük. Eredmények: Az elért pontszámok alapján 3 kategóriába soroltuk a betegeket: 52 minimális suicid késztetésű, 49 középsúlyos és 99 súlyos rizikójú beteg. A legsúlyosabb kategóriába tartozó betegek nagy többségének (83 páciens, 84%) összkoleszterinje 4,5 mmol/l alatti volt. A másik két kategóriában ezen arány jelentősen kisebbnek bizonyult: a minimális suicid késztetésű kategóriában ez az érték csak 3 betegre (6%) volt vonatkoztatható, és a középsúlyosak esetén is csak 13 betegre (29%). Megbeszélés: Ezen tanulmányunk hátrányát képezheti a relatíve kis betegszám és a longitudinális utánkövetés megvalósításának hiánya. Következtetés: Jelen eredményeink alapján jogosan vetődhet fel a koleszterinszint mérésének rutinszerű bevezetése mint hatásos, szűrésre alkalmas öngyilkossági rizikófaktor biomarker. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732-1739.



INTRODUCTION: High cholesterol levels are widely recognized as cardiovascular risk factors. However, lower or higher cholesterol levels can be in a solid relationship with several mental disorders, too.



OBJECTIVE: Our study aims to raise awareness about the fact that hypocholesterolemia is involved in various mood disorders and even suicidal behavior looks to be much more frequent.



METHOD: Our current study implicates 200 psychiatric patients. These subjects had suicidal ideation upon hospital referral. In the first 24 hours, their total cholesterol levels were measured and the severity of self-harm intentions was evaluated with the Modified Scale for Suicide Ideation by Miller et al.



RESULTS: By the obtained evaluation score we differentiated 3 groups: 52 patients with low suicide risk, 49 with moderate risk and 99 with high suicide risk. In this last group, 83 patients had their serum total cholesterol level under 4,5 mmol/L (84%). By comparison, in the low-risk category only 3 patients (6%) and in the moderate-risk 13 patients (29%) were with such levels.



DISCUSSION: Clear conclusion cannot be drawn due to the reduced number of our patients, due to the absence of long-term consequent monitorization, and due to the heterogeneity of the studied population.



CONCLUSION: Considering these data, a possible usefulness of total cholesterol levels in psychiatric patients may be suggested as a screening tool for the severity of suicidal ideation. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732-1739.

