Abstract

There have been over 15 ended and ongoing armed conflicts in the world between 2014 and 2020. The total number of irrecoverable losses in these conflicts exceeded 800 000 people. In modern conflicts, gunshot head wounds account for 37.4% of sanitary losses of surgical profile. These injuries are characterized by high mortality rate. Changes in fighting nature entail changes in structure of wounds and treatment approaches.



OBJECTIVE: To analyze treatment strategy and features of surgical interventions for combat gunshot head injuries considering literature data for the period from 2014 to 2020. MATERIAL AND METHODS: We analyzed the PubMed and eLibrary databases using the following keywords: head gunshot wound, traumatic brain injury, head trauma, combat trauma, wartime injury. We selected the reviews, original articles and case reports devoted to head gunshot wound management for the period 2014-2020. Manuscripts in Russian, Ukrainian and English with available abstract and/or full-text article were reviewed. Data on the incidence and structure of craniocerebral injuries, mortality and treatment strategy were analyzed.



RESULTS: We found 24 publications matching searching criteria. The majority of manuscripts were devoted to craniocerebral wounds received by combatants and civilians during the hostilities in the south-east of Ukraine (7 manuscripts), in Iraq and Afghanistan (4 manuscripts), as well as in the Syrian Arab Republic (12 manuscripts). Craniocerebral wounds occupy a leading position in overall structure of gunshot wounds and result the highest mortality compared to other wounds. There is a tendency towards the prevalence of bullet wounds over splinter wounds.



CONCLUSION: Modern wars and armed conflicts are characterized by changes in the structure of gunshot wounds. Craniocerebral injuries are ones of the most severe and characterized by high mortality. Data on their incidence and structure of gunshot craniocerebral wounds are advisable to be used in planning and organizing care for the wounded, as well as for development of preventive measures.



===



В период с 2014 по 2020 г. в мире произошло более 15 завершившихся и продолжающихся вооруженных конфликтов, общее количество безвозвратных потерь в которых превышает 800 000 человек. В современных конфликтах огнестрельные ранения головы составляют 37,4% от санитарных потерь хирургического профиля, при этом они характеризуются высокой летальностью. Изменение характера ведения боевых действий влечет за собой изменение структуры ранений и подходов к тактике лечения раненых.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Анализ тактики лечения и особенностей хирургических вмешательств при боевых огнестрельных ранениях головы по данным публикаций за период с 2014 по 2020 г.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



В базах данных PubMed и eLibrary проведен поиск публикаций с использованием ключевых слов "head gunshot wound", "traumatic brain injury", "head trauma", "combat trauma", "wartime injury", "огнестрельные ранения головы", "черепно-мозговые ранения", "черепно-мозговая травма", "боевые повреждения". Из найденных публикаций отобраны обзоры, описания серий наблюдений и отдельных клинических случаев, содержащие сведения о лечении раненых с огнестрельными ранениями головы с 2014 по 2020 г. Проанализированы работы на русском, украинском и английском языках, для которых доступны резюме и/или полный текст публикации. Сгруппированы сведения о частоте и структуре черепно-мозговых ранений, летальности, лечебной тактике и путях улучшения исходов.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Найдено 24 публикации, соответствующие условиям поиска. Подавляющее большинство работ освещает характеристики черепно-мозговых ранений, полученных военнослужащими и мирным населением в ходе боевых действий на юго-востоке Украины (7 публикаций), в Ираке и Афганистане (4 публикации), в Сирийской Арабской Республике (12 публикаций). Черепно-мозговые ранения занимают лидирующее положение в общей структуре огнестрельных ранений, обеспечивая наибольшую по сравнению с ранениями других локализаций летальность. Отмечается тенденция к преобладанию пулевых ранений над осколочными.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Современные войны и вооруженные конфликты характеризуются изменением структуры огнестрельных ранений. Черепно-мозговые ранения являются одними из наиболее тяжелых и отличаются высокой летальностью. Сведения об их частоте и структуре целесообразно использовать при планировании и организации помощи раненым, а также при разработке мер их профилактики.

Language: ru