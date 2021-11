Abstract

OBJECTIVE: Drowning is a major problem of public health in Spain, with a high number of deaths. The main strategy to address it is prevention, going through knowledge and education. The aim of this study was to analyze from a public health perspective a) the knowledge of young participants from 14 to 16 years old about drowning prevention, swimming skills and risks on the beach and b) to evaluate a pilot program with educational video for drowning prevention due to rip currents.



METHODS: For this purpose, a three-phase study was carried out: (1) application of a questionnaire to identify bath habits, risk perception in relation to rip currents and swimming level, (2) evaluation of a video for the identification of rip current risk and (3) evaluation of the assimilation of the visualized content one month after the intervention. 120 adolescents participated in this study during march, april and may, 2019. A descriptive analysis and comparisons with Chi-Square were performed in SPSS.



RESULTS: 120 adolescents participated in this study during March, April and May, 2019. 96.7% knew how to swim, but 44.1% had a basic level. More than half of the participants did not know rip currents or did not identify them in swimming areas. The video achieves the assimilation of concepts related to rip currents and drowning prevention.



CONCLUSIONS: These findings suggest that adolescents have a lack of knowledge about rip currents and are not able to identify safe swimming areas. The use of health communication strategies based on the interests and profiles of young people have shown an improvement in the perception of risks at beaches on the sample studied.



Objetivo: El ahogamiento es un problema de salud pública en España, con un gran número de muertes. La principal estrategia para abordarlo es la prevención, que debe pasar por el conocimiento y la educación de las personas. El objetivo de este estudio fue analizar desde la perspectiva de salud pública: a) los conocimientos de adolescentes entre 14 y 16 años sobre prevención del ahogamiento, habilidades de natación y riesgos en la playa y b) evaluar un programa piloto de formación mediante un video educativo para prevenir ahogamiento por corrientes de resaca.



Metodos: Se realizó un estudio en tres fases: (1) aplicación de un cuestionario para identificar los hábitos de baño, la percepción del riesgo con relación a las corrientes de resaca y el nivel de natación, (2) evaluación de un programa formativo mediante un vídeo y (3) evaluación de la asimilación del contenido visualizado tras un mes. 120 adolescentes participaron en este estudio durante los meses de marzo, abril y mayo del 2019. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y de comparaciones mediante la prueba Chi-Cuadrado con el programa SPSS.



Resultados: El 96,7% sabían nadar, pero 44,1% tenían un nivel básico. Más de la mitad no conocían las corrientes de resaca o no las identificaron en zonas de baño. La intervención educativa mediante un vídeo logró mejorar el conocimiento.



Conclusiones: Los adolescentes tienen una falta de conocimiento sobre las corrientes de resaca y no son capaces de identificar zonas de baño seguras. El uso de estrategias de comunicación para la salud, basadas en los intereses y perfiles de personas jóvenes han mostrado una mejora en la percepción de los riesgos en las playas en la muestra estudiada.

Language: es