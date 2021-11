Abstract

OBJECTIVE: Individuals with fetal alcohol spectrum disorder (FASD) experience a range of complex neurodevelopmental, psychological, and socioenvironmental vulnerabilities. There is growing evidence that suicidal ideation, attempts, and death by suicide are significant concerns within this population. In this study, we (1) determined the rate of suicidal ideation/attempts in a large group of individuals with prenatal alcohol exposure (PAE) who were assessed for FASD in Canada and (2) investigated the associations between suicidal ideation/attempts and select demographic and biopsychosocial factors in this group.



METHOD: A secondary analysis of data from Canada's National FASD Database, a national repository of clinical information gathered through FASD assessment and diagnostic clinics across the country, was conducted. Descriptive analyses, chi-square/Fisher's exact tests, and binary logistic regression were used to examine demographic and biopsychosocial variables and their associations with suicidality.



RESULTS: In our sample of 796 participants (M(age) = 17.7 years, range = 6-59; 57.6% male) assessed for FASD, 25.9% were reported to experience suicidal ideation/attempts. Numerous demographic and biopsychosocial factors were found to be significantly associated with suicidal ideation/attempts. The strongest associations with suicidal ideation/attempts were substance use, history of trauma/abuse, and impaired affect regulation.



CONCLUSIONS: With this study, we contribute to the emerging evidence of elevated risk of suicidality among individuals with PAE/FASD and improve our understanding of factors that may exacerbate this risk.



FINDINGS have relevance for improving screening, prevention, and proactive treatment approaches for individuals with PAE and FASD, their families, and wider support systems.



Objectif



Les personnes souffrant des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) éprouvent une série de vulnérabilités complexes neurodéveloppementales, psychologiques et socio-environnementales. Des données probantes croissantes constatent que l'idéation suicidaire, les tentatives de suicide et les décès par suicide sont des problèmes significatifs au sein de cette population. Dans la présente étude, nous: (1) avons déterminé le taux d'idéation suicidaire et de tentatives de suicide dans un vaste groupe de personnes exposées à l'alcool prénatal (EAP) qui ont été évaluées pour le TSAF au Canada, et (2) avons investigué les associations entre l'idéation suicidaire/tentatives de suicide et les facteurs démographiques et biopsychosociaux sélectionnés dans ce groupe.

Méthode



Une analyse secondaire des données de la Base de données nationale canadienne sur l'ETCAF, un dépôt national d'information clinique recueillie par les évaluations de TSAF et les cliniques diagnostiques du pays, a été menée. Des analyses descriptives, des tests de chi carré et exacts de Fisher, et la régression logistique binaire ont servi à examiner les variables démographiques et biopsychosociales ainsi que leurs associations à la suicidabilité.

Résultats



Dans notre échantillon de 796 participants (Mage = 17,7 ans, éventail = 6 à 59; 57,6% de sexe masculin) évalués pour le TSAF, 25,9% ont été déclarés aux prises avec l'idéation suicidaire/tentatives de suicide. De nombreux facteurs démographiques et biopsychosociaux ont été constatés être associés significativement à l'idéation suicidaire/tentatives de suicide. Les associations les plus fortes avec l'idéation suicidaire/tentatives de suicide étaient l'utilisation de substances, des antécédents de trauma, et une régulation déficiente de l'affect.

Conclusions



Avec cette étude, nous contribuons aux données probantes émergentes du risque élevé de suicidabilité chez les personnes souffrant de EAP/TSAF et nous améliorons notre connaissance des facteurs qui peuvent exacerber ce risque. Les résultats sont pertinents pour améliorer le dépistage, la prévention, et les approches de traitement proactif pour les personnes souffrant d'EAP et de TSAF, leur famille, et les systèmes de soutien élargis.

