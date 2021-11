Abstract

BACKGROUND:

Young-onset dementia (YOD) is defined as the onset of dementia symptoms before the age of 65 years and accounts for 2-8% of dementia. YOD patients and their caregivers face unique challenges in diagnosis and management. We aimed to compare the characteristics of rural YOD and late-onset dementia (LOD) patients at a rural and remote memory clinic in Western Canada.





Methods:



A total of 333 consecutive patients (YOD = 61, LOD = 272) at a rural and remote memory clinic between March 2004 and July 2016 were included in this study. Each patient had neuropsychological assessment. Health, mood, function, behaviour and social factors were also measured. Both groups were compared using chi-sq tests and independent sample tests.







Results:

YOD patients were more likely to be married, employed, current smokers and highly educated. They reported fewer cognitive symptoms, but had more depressive symptoms. YOD patients were less likely to live alone and use homecare services. YOD caregivers were also more likely to be a spouse and had higher levels of distress than LOD caregivers. Both YOD and LOD patient groups were equally likely to have a driver's licence.





Conclusions:

Our findings indicate YOD and LOD patients have distinct characteristics and services must be modified to better meet YOD patient needs. In particular, the use of homecare services and caregiver support may alleviate the higher levels of distress found in YOD patients and their caregivers. Additional research should be directed to addressing YOD patient depression, caregiver distress and barriers to services.





===





Les caractéristiques de patients atteints de démence précoce et tardive traités dans une clinique de la mémoire située en région éloignée.

Contexte :



La démence à début précoce (DDP) peut être définie par l'apparition de premiers symptômes chez des patients âgés de moins de 65 ans. Elle représente de 2 à 8 % des cas de démence. À ce sujet, les patients atteints de DDP et leurs aidants naturels font face à des défis particuliers en matière de diagnostic et de prise en charge de cette maladie. Nous entendons ici comparer les caractéristiques de patients atteints de DPP à celles de cas de démence tardive (DT). À noter que tous ces patients étaient traités dans une clinique de la mémoire de l'Ouest canadien située en région éloignée.



Méthodes

:



Au total, 333 patients vus consécutivement (DDP = 61 ; DT = 272) entre mars 2004 et juillet 2016 ont été inclus dans cette étude. Chacun d'entre eux a été soumis à une évaluation neuropsychologique. On a aussi évalué leur état de santé général, leur humeur, leurs capacités fonctionnelles, leur comportement ainsi que d'autres facteurs sociaux. Ces deux groupes de patients ont ensuite été comparés au moyen des tests du χ

2

et de Student.



Résultats

:



Les patients atteints de DDP se sont avérés plus susceptibles d'être mariés, d'occuper un emploi, d'être fumeurs et d'avoir un niveau élevé d'éducation. Ils ont aussi moins signalé des symptômes de nature cognitive ; toutefois, ils en ont signalé davantage de nature dépressive. Ces patients étaient aussi moins susceptibles de vivre seuls et de recourir à des soins à domicile. Quant aux aidants naturels, il a été prouvé qu'ils étaient plus susceptibles d'être un (e) conjoint (e) et qu'ils montraient des niveaux de détresse psychologique plus élevés que ceux s'occupant de patients atteints de DT. Enfin, tant les patients atteints de DDP que ceux atteints de DT étaient également susceptibles de posséder un permis de conduire.



Conclusion

:



Nos résultats indiquent donc que les patients atteints de DDP et de DT donnent à voir des caractéristiques différentes. À cet égard, il ressort que les services offerts aux premiers devraient être modifiés afin de mieux répondre à leurs besoins. Il se pourrait ainsi que le recours à des soins à domicile et du soutien fourni par du personnel soignant atténuent les niveaux élevés de détresse psychologique que l'on a observés chez les patients et leurs aidants naturels. Des efforts additionnels en recherche devraient aussi aborder la dépression dont souffrent ces patients, la détresse psychologique de leurs aidants naturels ainsi que les obstacles à l'obtention de services.

Language: en