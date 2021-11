Abstract

Suicide is a public health problem having important consequences also for people who survive to the suicide of a loved one - the suicide loss survivors. Since suicide bereavement can have a lasting and significant psychosocial impact on the bereaved individuals, psychosocial treatments are needed (postvention). Many countries have included postvention in their suicide prevention policies. This is a narrative review aiming to investigate the bereavement experience of suicide loss survivors, the associated symptoms, and to describe adequate treatments to properly reduce survivors' grief and help them to adapt to the loss.



METHOD: Literature review of peer reviewed literature (PubMed, PsycINFO), books about bereavement, suicide, postvention and postvention guidelines.



RESULTS: Suicide loss survivors may have an increased risk of developing psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder, depressive disorders, anxiety, and substance abuse; an increased risk of suicide; increased physical complaints; and an increased risk of developing Persistent Complex Bereavement. About postvention, two measures turn out to be very important. An immediate first on-the-spot intervention that includes: specific training for general practitioner and police; to direct survivors to support services; provide proactive and practical support; psychological autopsy. The second intervention is a long-term one and can be delivered in a variety of ways: the most effective therapy for survivors appears to be Complicated Grief Therapy, but in general the therapist must be adequately trained for individual psychotherapy with survivors. Other effective interventions include: writing projects; group psychotherapy; support groups.



CONCLUSION: A public health approach to postvention can allow to tailor interventions to the needs of survivors, and to align postvention with suicide prevention programs.



Il suicidio è un problema di salute pubblica che ha importanti conseguenze anche sulle persone che sopravvivono al suicidio di una persona cara (suicide loss survivors). Il lutto per suicidio può causare sofferenza intensa e una sintomatologia significativa che necessita di un trattamento specifico (postvention). Molti Paesi hanno incluso il postvention nella loro politica di prevenzione del suicidio. Il presente lavoro è una revisione narrativa della letteratura che ha lo scopo di descrivere l'esperienza dei survivor, le problematiche che possono essere associate a quest'esperienza e gli interventi più adeguati per poter diminuire la loro sofferenza e facilitare l'elaborazione del lutto.



Metodo. Revisione narrativa della letteratura scientifica peer reviewed (PubMed, PsycINFO), di libri concernenti il tema del lutto, del suicidio e del postvention e delle linee guida attualmente presenti relative al postvention.



Risultati. I sopravvissuti al suicidio di un proprio caro possono avere un maggiore rischio di sviluppare patologie psichiatriche e, in particolare, disturbo da stress post-traumatico, disturbi depressivi, ansia e abuso di sostanze; un maggiore rischio di suicidio; un aumento dei disturbi fisici; e una maggiore probabilità di sviluppare un disturbo da lutto persistente complicato. Rispetto al postvention, risultano fondamentali due tipi di interventi per i survivor. Un primo intervento immediato, sul posto, che include: una specifica formazione del medico legale e della polizia; indirizzare adeguatamente i sopravvissuti ai servizi di supporto; fornire un sostegno proattivo e pratico; svolgere l'autopsia psicologica. Il secondo intervento è a lungo termine e può declinarsi in diversi modi: la terapia che risulta più efficace per i survivor è la Complicated Grief Therapy, ma in generale emerge la necessità di una specifica formazione del clinico che si occupa dei survivor a una psicoterapia individuale. Altri interventi che risultano efficaci sono: il paradigma della scrittura; una psicoterapia di gruppo; gruppi di sostegno.



Conclusioni. Sembra essere opportuna l'adozione di un approccio di salute pubblica orientato al postvention al fine di adattare l'erogazione di tale servizio alle esigenze dei suicide loss survivor e di allineare il postvention ai programmi di prevenzione del suicidio.



Parole chiave. Lutto, postvention, prevenzione, salute mentale, sopravvissuti, suicidio.

