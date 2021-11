Abstract

This article presents the case of a suicide of a male, which presented two entry holes with characteristics of a contact hole in his head, two mine mouth signs, also known as Hoffman´s sign.



Key words: Suicide; firearm; entry hole; Hoffmann's sign



===



El presente artículo expone el caso de un suicidio de un masculino, el cual presentó dos orificios de entrada en la cabeza con características propias de un orificio de contacto, específicamente dos signos de boca de mina, también conocido como signo de Hoffmann. Palabras clave: Suicidio; arma de fuego; orificio de entrada; signo de Hoffmann

Language: en