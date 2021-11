Abstract

The Covid-19 crisis in many ways could exacerbate certain dimensions of the suicidal process through its psychological, social, economic or even biological impact. In this study we will compare the cases of suicide by hanging, precipitation and intoxication carried out in the Judicial Morgue of Ancon from March 2019 to February 2020 and from March 2020 to February 2021.



This is a descriptive, cross-sectional and retrospective study; the population studied will be all the medicolegal autopsies performed in the Judicial Morgue of Panama, due to hanging, precipitation and intoxication in the period from March 2019 to February 2021.



A total of 117 cases were recorded in this period studied; 73 cases from March 2019 to February 2020 of which 78% (n=57) corresponded to the male sex, with an average of 41 years and 22% (n=16) to the female sex, with an average of 36; while, in the period from March 2020 to February 2021, of the sample of 44 cases 93% (n=41) corresponded to the male sex, with an average of 42 and 7% (n=3) to the female sex, with an average of 47 years.



During the year after the beginning of the pandemic and the quarantine measures in the Province of Panama, there was a decrease in the frequency of suicide cases by hanging, precipitation and intoxication compared to the previous year.



Key words: Suicide; Covid-19; hanging; precipitation; intoxication.



Introducción: La crisis por la Covid-19, en muchas maneras, podría exacerbar ciertas dimensiones del proceso suicida a través de su impacto psicológico, social, económico o, incluso, biológico. El estudio comparará los casos de suicidio por ahorcadura, precipitación e intoxicación atendidos en la morgue judicial de la provincia de Panamá, entre marzo del 2019 a febrero del 2020 y marzo del 2020 a febrero del 2021.Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo; cuya población de análisis comprende todas las autopsias médico-legales realizadas en la Morgue Judicial de Panamá por casos de ahorcadura, precipitación e intoxicación, de marzo del 2019 a febrero del 2021.Resultados: En el estudio se registró un total de 117 casos. De estos, 73 practicados de marzo del 2019 a febrero del 2020, de los cuales el 78 % (n=57) correspondió al sexo masculino, con una media de 41 años, y el 22 % (n=16) al sexo femenino, con una media de 36 años; mientras que, en el lapso de marzo del 2020 a febrero del 2021 la muestra fue de 44 casos, lo que representó el 93 % (n=41), de sexo masculino, con una media de 42 años y el 7 % (n=3) de sexo femenino, con una media de 47 años. Conclusión: Durante el año posterior al inicio de la pandemia y la aplicación de las medidas de cuarentena en la provincia de Panamá hubo una disminución de la frecuencia de los casos de suicidios por ahorcadura e intoxicación en comparación con el año previo y un aumento en cuanto a los casos por precipitación.Palabras claves: Suicidio; covid-19; ahorcadura; precipitación; intoxicación.

