Abstract

This study assessed the hospitalization rates from motor vehicle accidents in the Brazilian Unified National Health System (SUS) in residents of the city of São Paulo, Brazil, from 2000 to 2019, according to sex, age bracket, and means of transportation (pedestrians, cyclists, motorcyclists, and motor vehicle occupants). A segmented regression model with negative binomial response was adjusted with inflection points to accommodate possible changes in trends. 189,765 hospitalizations were recorded during the study period, mostly males (80.5%) and from 20 to 49 years of age (71.2%). The most frequent type of accident involved motorcyclists (42.8%), followed by run-over pedestrians (33.7%). In general, the period from 2000 to 2007 was marked by increasing hospitalization rates from motor vehicle accidents involving all means of transportation, in both sexes, and in most age brackets. The year when the rates stopped increasing (or in some cases began to drop) differed according to the means of transportation. For vehicle occupants and cyclists, the trend in most age brackets turned downward in 2008, but the same did not happen with pedestrians and motorcyclists until 2012. Starting in 2015, the decline stopped in pedestrians, and the rates in cyclists turned upward again in most age brackets. For motorcyclists, the rates turned upward again in men 20 to 59 years of age (7.2% per year, exceeding 140 per 100,000 inhabitants in 2019) and in women 15 to 39 years of age (4.9% per year). The benefits of traffic safety measures implemented thus far in Brazil may have reached their limit, so that the current control and prevention measures need to be revised.



Este estudo avaliou a tendência das taxas de internação por acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde (SUS), de residentes no Município de São Paulo, Brasil, entre 2000 e 2019, segundo sexo, faixa etária e meio de transporte (pedestres, ciclistas, motociclistas e ocupantes de veículo). Foi ajustado um modelo de regressão segmentada com resposta binomial negativa, com pontos de inflexão para acomodar possíveis mudanças de tendência. Foram registradas 189.765 internações durante o período de estudo, a maioria de homens (80,5%) com idade entre 20 e 49 anos (71,2%). O tipo de acidente mais frequente foi com motocicleta (42,8%), seguido dos atropelamentos de pedestres (33,7%). De um modo geral, o período de 2000 a 2007 foi marcado pelo crescimento das taxas de hospitalização por acidentes de trânsito para todos os meios de transporte, em ambos os sexos e na maioria das faixas etárias. O momento em que as taxas pararam de crescer ou que eventualmente passaram a cair foi diferente para os diferentes meios de transporte. Para ocupantes de veículos e ciclistas, a tendência na maioria das faixas etárias inverteu-se para uma de queda em 2008, mas para pedestres e motociclistas, isto só ocorreu em 2012. A partir de 2015, a queda cessou em pedestres e as taxas em ciclistas voltaram a subir, na maioria das faixas etárias. Para motociclistas, as taxas voltaram a crescer em homens de 20 a 59 anos (7,2% ao ano, atingindo valores superiores a 140 por 100 mil habitantes em 2019) e em mulheres, de 15 a 39 anos (4,9% ao ano). É possível que os benefícios das medidas de segurança implementadas até agora tenham atingido seu limite, de modo que as atuais medidas de controle e prevenção devem ser revistas.



Palavras-chave:

Acidentes de Trânsito; Transportes; Hospitalização; Morbidade



Este estudio evaluó la tendencia de las tasas de internamiento por accidentes de tránsito en el Sistema Único de Salud, de residentes en el Municipio de São Paulo, Brasil, entre 2000 y 2019, según sexo, franja de edad y medio de transporte (peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículo). Fue ajustado a un modelo de regresión segmentada con respuesta binomial negativa, con puntos de inflexión para acomodar posibles cambios de tendencia. Se registraron 189.765 internamientos durante el período de estudio, la mayoría de hombres (80,5%) con edad entre 20 y 49 años (71,2%). El tipo de accidente más frecuente fue con motocicleta (42,8%), seguido de atropellamientos de peatones (33,7%). De modo general, el período de 2000 a 2007 estuvo marcado por el crecimiento de las tasas de hospitalización por accidentes de tránsito para todos los medios de transporte, en ambos sexos, y en la mayoría de las franjas de edad. El momento en el que las tasas pararon de crecer, o que eventualmente pasaron a caer, fue diferente para los diferentes medios de transporte. En el caso de ocupantes de vehículos y ciclistas, la tendencia en la mayoría de las franjas de edad se invirtió hacia una caída en 2008, pero en peatones y motociclistas, esto solo ocurrió en 2012. A partir de 2015, la caída cesó en peatones y las tasas en ciclistas volvieron a subir, en la mayoría de las franjas de edad. Para los motociclistas, las tasas volvieron a crecer en hombres de 20 a 59 años (7,2% al año, alcanzando valores superiores a 140 por 100 mil habitantes en 2019) y en mujeres, de 15 a 39 años (4,9% al año). Es posible que los beneficios de las medidas de seguridad implementadas hasta ahora hayan alcanzado su límite, de modo que las actuales medidas de control y prevención deben ser revisadas.



Palabras-clave:

Accidentes de Tránsito; Transportes; Hospitalización; Morbilidad

