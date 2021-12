Abstract

OBJECTIVES: With this study, it is aimed to examine child deaths reported between 2005 and 2019 in the Turkish media, to determine in detail the quantitative and qualitative situation, and thus to conduct a discussion on the solution and reduction of suspicious cases of child deaths.



Materials and Methods: Between 2005 and 2019, four different news sites, BirGün, Cumhuriyet, Hürriyet and SoL Haber, were searched with keywords, and 2,645 child deaths were reported.



Results: It was observed that 30.0% of the dead or missing children were between the ages of 12 and 18 years, 49.3 % were male, the vast majority (24.2%) died due to child neglect and the highest rate of child deaths occurred in 2018.



Conclusion: Adult family members and state institutions should fulfill their responsibilities in taking all kinds of safety measures against dangerous situations for the child and they should be made aware of providing a safe environment.



Keywords: Child advocacy, child abuse, child neglect, death, journalism



===



Amaç: Bu çalışma ile 2005 ile 2019 yılları arasında Türk basınında yer alan çocuk ölümlerini inceleyerek ortaya çıkan nicel ve nitel durumu

ayrıntılı bir şekilde belirlemek ve böylece çocuk ölümlerine yönelik şüpheli durumların çözümü ve azaltılması yolunda bir tartışma yürütmek

hedeflenmektedir.



Gereç ve Yöntem: 2005-2019 yılları arasındaki BirGün, Cumhuriyet, Hürriyet ve SoL Haber olmak üzere dört farklı haber sitesi anahtar

kelimeler doğrultusunda taranmış, 2.645 çocuk ölüm haberine ulaşılmıştır.



Bulgular: Ölen ya da kayıp çocukların %30,0'unun 12-18 yaş arasında olduğu, % 49,3'ünün erkek olduğu, büyük çoğunluğunun (%24,2) ihmal

nedeniyle öldüğü ve en fazla çocuk ölümünün 2018 yılında gerçekleştiği görülmüştür.



Sonuç: Yetişkin aile bireyleri ve devlet kurumları çocuğa yönelik tehlikeli durumlara karşı her türlü güvenlik tedbirlerini alma konusunda

sorumluluklarını yerine getirmeli, güvenli bir çevre sunma konusunda bilinçlendirilmelidir.



Anahtar Kelimeler: Çocuk savunuculuğu, çocuk tacizi, çocuk ihmali, ölüm, gazete haberciliğ

Language: tr