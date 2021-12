Abstract

OBJECTIVE: To investigate psychometric properties of the Russian version of the brief Reasons for Living Inventory (bRFL) in patients with non-psychotic mental disorders (NPMD) and to define its association with current suicide ideation. MATERIAL AND METHODS: Six hundred and 15 consecutive patients with NPMD were included. The median age was 27 (19) years; 403 (65.5%) were female. Cronbach's alpha, Cronbach's alpha coefficient if an item is deleted and corrected item-total correlation were used for the internal consistency evaluation. The internal structure assessment was based on the exploratory and confirmatory factor analysis. To identify an association of bRFL with current suicidal ideation, MANCOVA was used.



RESULTS: An internal consistency of bRFL was good (Cronbach's Alpha-0.856). The exploratory factor analysis revealed a 6-factor model, explaining 80.22% of variance. These factors were: "survival and coping beliefs", "responsibility to family", "child related concerns", "fear of suicide", "fear of social disapproval" and "moral objections". The confirmatory factor analysis indicated a good agreement of the 6-factor model with an empirical data (CMIN/DF - 2.98, CFI - 0.956, SRMR - 0.05, RMSEA - 0.057, PNFI - 0.497). Regardless of gender and age, the total scores of bRFL and its subscales were significantly lower in patients with suicide ideation (p<0.01).



CONCLUSION: The Russian version of bRFL is a reliable and valid tool for the assessment of the adaptive beliefs and expectations that form an anti-suicidal barrier.



===



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Изучить психометрические свойства русскоязычной версии "Краткого опросника причин для жизни" (bRFL) на популяции пациентов с непсихотическими психическими расстройствами (НПР), а также провести тестирование гипотезы о связи суицидальной идеации с более низкими показателями по bRFL у данной группы больных.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



В исследование были включены 615 последовательно набранных пациентов с НПР. Медианный возраст пациентов составил 27 (19) лет; женщин было 403 (65,5%). Для оценки внутренней согласованности использовались коэффициент альфа Кронбаха (α) и коэффициент альфа Кронбаха при удалении пункта, а также скорректированный коэффициент корреляции между пунктом и общим итогом. Оценка внутренней структуры приводилась с помощью эксплораторного (EFA) и конфирматорного факторного анализа (CFA). При помощи MANCOVA проводилось выявление связи показателей bRFL с суицидальной идеацией с поправкой на пол и возраст.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Внутренняя согласованность шкалы оказалась хорошей (α Кронбаха -- 0.856). В результате EFA была получена 6-факторная модель, объясняющая 80,22% дисперсии. Были выделены следующие факторы: "убеждения относительно выживания и совладания", "ответственность перед семьей", "забота о детях", "страх самоубийства", "страх социального осуждения" и "моральные запреты". Результаты CFA свидетельствуют о хорошем согласии 6-факторной модели с эмпирическими данными (CMIN/DF -- 2,98, CFI -- 0,956, SRMR -- 0,05, RMSEA -- 0,057, PNFI -- 0,497). Пациенты с суицидальной идеацией имели значимо меньший суммарный бал, а также баллы в субшкалах (p<0,01) по опроснику bRFL вне зависимости от пола и возраста.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Русскоязычная версия bRFL представляет собой надежный и валидный инструмент оценки адаптивных установок и ожиданий, формирующих антисуицидальный барьер.

Language: ru