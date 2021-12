Abstract

This work considers emergencies, the sources of which are man-made accidents directly at transport infrastructure facilities. Emergency situations were predicted with the calculation of possible damage and loss. Recommendations were developed to minimize design (calculated) threats and their impact on the life and health of people, property and the transport structure itself.



complex safety, fire safety, industrial safety, design risks, calculated threats



Под техногенной аварией понимается опасное событие искусственного характера, в результате которого на объекте или на определенной территории возникла чрезвычайная ситуация.



В зависимости от расположения источника аварийных ситуаций по отношению к проектируемому объекту угрозы условно можно разделить на внутренние (возникающие непосредственно на объекте проектирования) и внешние (возникающие вне проектируемого объекта, но создающие аварийные ситуации на нем).



Под безопасностью объекта понимается, прежде всего, свойство ограничивать опасное техногенное воздействие на людей и окружающие объекты, в случае аварии и во время нормальной эксплуатации объекта [1-4].



Целью данной работы является определение основных угроз безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, и их влияние на объект строительства.



Чрезвычайные ситуации на объектах транспортной инфраструктуры могут возникать в результате дорожно-транспортных происшествий и террористических актов.

