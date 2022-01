Abstract

Background/Objective Both theoretical proposals and empirical work point to a common concurrence between attitudes toward school violence and violent behavior. Studies often address this issue superficially or within intervention programs. Our objective is to describe the results of a systematic review and to conduct a meta-analysis exploring these associations.



Method A systematic review was conducted in the main databases. Effect sizes were calculated and synthesized using random-effects meta-analysis to estimate the relationship between attitudes toward violence and school violence. A meta-regression was performed for the moderator analysis of sex and age.



Results The literature search strategy produced 12,293 articles. The review process produced a final result of 23 studies. Our results estimate a significant positive relationship (r =.368 p <.001; 95% CI [.323,.412]) between attitudes toward violence and school violence in children and adolescents.



Conclusions This study allows us to quantify with an adequate degree of specificity the attitude-behavior relationship in the school context. These results may facilitate future researchers to design programs that address this specificity in order to improve school climate. More research is needed using validated instruments to further specify the type of attitudes that have the greatest influence on the manifestation of school violence.



===



Antecedentes/Objetivo Las propuestas teóricas y trabajos empíricos apuntan una concurrencia entre las actitudes y la conducta violenta en el contexto escolar. Los estudios suelen abordar esta cuestión superficialmente o dentro de programas de intervención donde se trabajan múltiples variables, existiendo diferencias en la magnitud de esta relación. El objetivo del estudio es describir los resultados de una revisión sistemática y realizar un meta análisis que explore estas asociaciones.



Método Se realizó una revisión sistemática en las principales bases de datos. Se calcularon los tamaños del efecto y fueron sintetizados mediante un meta análisis de efecto aleatorio para la relación entre actitudes hacia la violencia y violencia escolar. Se realizó una meta regresión para el análisis moderador del sexo y edad.



Resultados La estrategia de búsqueda produjo 12.293 artículos. El proceso de revisión estructurado produjo un resultado final de 23 estudios. Nuestros resultados estiman una relación positiva y significativa (r = 0,368 p < 0,001; 95% CI = [0,323, 0,412]) entre actitudes y violencia escolar en menores.



Conclusiones Este estudio permite cuantificar con un adecuado grado de especificidad la relación actitud conducta en el contexto escolar. Estos resultados facilitarían a futuros investigadores plantear programas que aborden esta especificidad para mejorar el clima escolar.

Language: en