Abstract

Palytoxin is a potent toxin found in zoanthid species, a popular decorative coral used in private aquaria. Inappropriate cleaning procedure may lead to palytoxin poisoning by dermal contact and inhalation of water aerosols, affecting several organ systems. This is a case report of three family members admitted to a hospital with symptoms compatible with palytoxin poisoning after cleaning an aquarium. One of them had remarkable respiratory distress and needed oxygen therapy.



Palythoa-koraller har stigende popularitet som akvarieudsmykning i private saltvandsakvarier [1, 2], men de kan som forsvarsmekanisme ved manipulation udskille det potente palytoksin, der ved hud- og slimhindekontakt kan forårsage lokale skader og systemisk forgiftning [1, 2]. Toksinet hæmmer irreversibelt Na+/K+-adenosintrifosfatasen og forårsager kraftig kontraktion i skeletmuskler og glat muskulatur samt frigivelse af histamin, prostaglandin og noradrenalin, hvilket medfører lokale og systemiske inflammatoriske symptomer samt i værste fald respirationsinsufficiens og død [1, 3]. I 2021 blev tre familiemedlemmer indlagt med forgiftningssymptomer efter rengøring af et nyindkøbt saltvandsakvarie med en skuresvamp. Giftlinjen på Bispebjerg Hospital rejste mistanke om palytoksinforgiftning og vejledte i symptomatisk behandling, da der ikke findes et antidot...



...Symptomerne hos patienterne i sygehistorierne debuterede 30-60 min efter den formodede eksponering. Patienten i sygehistorie I stod direkte over vandaerosolerne og fik betydelig respiratorisk påvirkning. Patienten i sygehistorie II befandt sig få meter fra eksponeringskilden, mens patienten i sygehistorie III befandt sig i gulvhøjde i samme rum og fik de mildeste symptomer. Variationen i symptomgraden, der afhang af afstanden til eksponeringskilden, svarer til den i litteraturen beskrevne dosis-respons-sammenhæng [1, 3], og symptomerne var forenelige med palytoksinforgiftning, på trods af at eksponeringen ikke blev verificeret med biologiske prøver. Øvrige årsager til symptomerne blev udelukket...

Language: da