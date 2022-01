Abstract

BACKGROUND: The scarce studies regarding the non-professional caregivers health have focused more on the repercussions of care on their mental health than on the study of musculoskeletal injuries (MSI), despite the fact that care can cause the development of MSI, due to the personal characteristics of the caregiver or the environment that surrounds them.



OBJECTIVE: To identify the factors associated with MSI in elderly caregivers in a second-level hospital in Mexico and to know its prevalence. MATERIAL AND METHODS: Analytical observational study; a questionnaire was administered to 283 elderly caregivers and their dependents. The survey included 62 variables related to environmental factors, factors inherent to care, and personal factors, in addition to the site of MSI; statistical analysis was descriptive and analytical (multivariate model).



RESULTS: Prevalence of MSI in older adult caregivers was 34.6%. Main factors associated were being female, having some comorbidity, duration of care greater than 13 hours a day for more than 13 months, a physical area reduced to provide care and social isolation. These factors increased between 1.9 and 12 the risk of suffering an MSI. Musculoskeletal injuries occurred mainly at the lumbar level of the spine.



CONCLUSIONS: This is the first report in Mexico that identifies the prevalence of MSI in older adult caregivers and the factors associated with them.



===







Introducción: los escasos estudios sobre la salud de los cuidadores no profesionales se han enfocado más en las repercusiones del cuidado en su salud mental que en el estudio de lesiones musculoesqueléticas (LME), no obstante que el cuidado puede provocar el desarrollo de LME por las características personales del cuidador o debidas al medio que los rodea.



Objetivo: Objetivo: identificar los factores asociados a LME en cuidadores adultos mayores en un hospital de segundo nivel en México y conocer su prevalencia.



Material y métodos: estudio analítico observacional; se aplicó un cuestionario a 283 cuidadores adultos mayores y sus dependientes. El instrumento incluyó 62 variables relacionadas con los factores ambientales, inherentes al cuidado, personales y el sitio de lesión musculoesquelética. El análisis estadístico fue de tipo descriptivo y analítico (modelo multivariado).



Resultados: la prevalencia de LME en cuidadores adultos mayores fue de 34.6%. Se encontraron como principales factores asociados ser del sexo femenino, tener alguna comorbilidad, duración del cuidado superior a 13 horas diarias por más de 13 meses, un área física reducida al brindar cuidados y el aislamiento social; tales factores incrementaron entre 1.9 y 12 el riesgo de sufrir alguna lesión. Las LME se produjeron principalmente en el nivel lumbar de la columna vertebral.



Conclusiones: este es el primer reporte en México que identifica tanto la prevalencia de LME en cuidadores adultos mayores como los factores asociados a ellas.



Keywords: Aged; Bone and Bones; Caregivers; Muscles; Wounds and Injuries.



© 2021 Instituto Mexicano del Seguro Social.

Language: es