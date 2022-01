Abstract

BACKGROUND: This study aimed to adapt and validate a staff version of the PLANEA Independent Life Skills Assessment tools, which were then used to explore the convergence between self-reported and staff views of independent living skills of young people in residential child care in Spain.



METHOD: A sample of 422 care-experienced young people was evaluated by their residential or care workers (n = 219) using the staff version of PLANEA instruments. Psychometric analyses were carried out to study dimensionality and measuring properties of the instruments, while t-tests, Pearson correlations and Fisher's z were used to study convergence between informants.



RESULTS: The results show that the internal structure of the instruments was confirmed for the staff versions (three first-order factors and one second-order factor model for PLANEA-S, unidimensional model for PLANEA-9-S, and two-factor correlated model for PLANEA-T-S). The instruments showed excellent reliability (ω =.80-.97) and discriminative capacity. Staff showed less optimistic views than young people about their independent living skills but not their autonomy to perform everyday life tasks. This was mediated by the role of the adult respondent towards the young person evaluated.



CONCLUSIONS: As conclusions we can say that the validated staff version of the PLANEA Independent Life Skills Assessment tools expands the scope for assessing this construct in young people in care from a multi-informant perspective. This is key for child protection services to address young people's individual needs and inform decision-making regarding the provision of support services that will promote a successful transition from care to adulthood for them.



Antecedentes:



El objetivo de este estudio fue de adaptar y validar una versión para personal educador de los instrumentos PLANEA de evaluación de habilidades para la vida independiente. Dichos instrumentos se emplearon para explorar la convergencia entre el nivel de habilidades para la vida independiente percibido por jóvenes en acogimiento residencial y sus educadores.



Método:



La muestra se compuso de 422 jóvenes residentes en recursos de acogimiento residencial o de apoyo para extutelados, quienes fueron evaluados por personal educador (n = 219) utilizando los instrumentos PLANEA. Se realizaron análisis estadísticos para estudiar la dimensionalidad y propiedades psicométricas de los instrumentos y se emplearon pruebas t de Student, correlaciones de Pearson y z de Fisher para estudiar el nivel de convergencia entre informantes.



Resultados:



Los resultados confirman la estructura interna esperada para los instrumentos (tres factores de primer orden y un factor de segundo orden para PLANEA-S, modelo unidimensional para PLANEA-9-S y modelo bifactorial correlacionado para PLANEA-T-S). Los instrumentos mostraron niveles excelentes de fiabilidad (ω =.80-.97) y capacidad discriminativa. El personal informó de menor nivel de habilidades para la vida independiente que el grupo de jóvenes, pero no de autonomía en la vida diaria, lo cual estuvo mediado por el rol del informante adulto con respecto al joven.



Conclusiones:



Se concluye que la versión para educadores de los instrumentos PLANEA de evaluación de habilidades para la vida independiente amplía el campo de evaluación de este constructo en jóvenes en acogimiento desde una perspectiva multiinformante, lo que es clave para que los servicios de protección infantil puedan identificar y atender las necesidades individuales de estos jóvenes, seleccionando los apoyos necesarios en cada caso para la promoción de una transición exitosa desde el sistema de protección a la vida adulta.

