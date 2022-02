Abstract

The y-axis in Figure 1 in Wallace et al in the November 2021 issue contains an error. The correct y-axis label is,1 "Deaths per 100,000 live births."



Wallace M, Gillispie-Bell V, Cruz K, Davis K, Vilda D. Homicide during pregnancy and the postpartum period in the United States, 2018-2019. Obstet Gynecol 2021;138:762-9. doi: 10.1097/AOG.0000000000004567

