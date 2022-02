Abstract

In this work, safety analysis at the railway level crossings is presented using advanced mathematical modelling. Resistivity of track subgrade panels is taken into account. The analysis does not refer to the assessment of the current regulations. Specific cases of generalized dynamic system are considered by introducing operations S=∆, S=P defined in space C(N) of real sequences. In this model, generalized discrete exponential and trigonometric functions that reflect the oscillatory nature of the analysed quantities are used. The advantage of the analyzes is the avoidance of numerical errors. We show also the importance of the resistivity of track subgrade panels in safety at the level crossings. The safety at the level crossings can be increased through providing track subgrade panels with appropriate resistivity to minimize negative effect of stray currents. The results may be used to evaluate selected safety indicators as well as to predict safety levels and to determine the ways of improving safety.



Keywords: safety, railway level crossings, non-classical operational calculus, resistivity



===



W pracy analizowane jest bezpieczeństwo na jednopoziomowych skrzyżowaniach linii kolejowej z drogą, także z punktu widzenia znaczenia rezystancyjności płyt podtorowych.

Prowadzona analiza dotyczy bezpieczeństwa i generalnie nie odnosi się do oceny obecnie obwiązujących przepisów. W procesie badania bezpieczeństwa. pomocne jest zaawansowane modelowanie matematyczne. Do modelowania zostaną wykorzystane szczególne przypadki uogólnionych układów dynamicznych poprzez wprowadzenie do ich modelu operacji S=∆,S=P określonych na przestrzeni C(N) ciągów rzeczywistych. W modelu tym kluczowe znaczenie mają uogólnione dyskretne funkcje wykładnicze i trygonometryczne oddające oscylacyjny charakter analizowanych wielkości. Stworzono uniwersalne modele (także przydatne do wykorzystania w innych krajach), wykorzystujące dyskretne układy dynamiczne o oscylacyjnych właściwościach w odniesieniu do liczby wypadków, do liczby wypadków z podziałem na ich udział na przejazdach kolejowych poszczególnych kategorii do liczby poszkodowanych itp. W analizie problemów może też być wykorzystywany ich losowy charakter.



Zaletą prowadzonych analiz jest uniknięcie błędów numerycznych. Wskaźnik NRV forsowany przez UE jest co najmniej dyskusyjny.



W praktyce należy też wykorzystywać innowacyjne metody, w których np. jako źródło do uruchomienia sygnałów ostrzegawczych na przejazdach kolejowych mogą być stosowane drgania akustyczne pojazdu szynowego przekazywane do szyn przez toczące się koła pojazdu szynowego.



Pokazano też znaczenie rezystancyjności płyt podtorowych dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych. Szyny układane na płytach podtorowych nie mogą być w praktyce całkowicie izolowane od ziemi. Pewna więc część prądu trakcyjnego, płynącego przez szyny, może odgałęziać się do ziemi, tworząc tzw. prądy błądzące. Wartość oporności przejścia z szyn do ziemi zależna jest od sposobu budowy i konstrukcji nawierzchni kolejowej (np. nawierzchnia bezpodsypkowa), rodzaju podtorza i warunków atmosferycznych (wilgoć i temperatura)...

Language: en