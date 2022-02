Abstract

BACKGROUND AND RESEARCH QUESTION: Physical and mental stress as well as infection hazards of employees in child day care centers require compliance with governmental occupational health and safety (OHS) regulations. How well OHS is organized and how measures are actually implemented are not yet empirically known. This gap was closed with an epidemiological study on the status quo. MATERIAL AND METHODS: In the second half of 2020 a total of 120 managers of day care centers in Germany, mostly church-run, which are member companies of the German Statutory Accident Insurance and Prevention in the Health and Welfare Services (BGW), were randomly selected and interviewed. This was done by members of the BGW prevention services using a standardized survey instrument. The surveyed aspects (mostly concerning the OHS organization) were summarized in a standardized sum index between 0 and 1 (worst to best occupational health and safety) and analyzed descriptively.



RESULTS: The requirements for the organization of OHS were fulfilled in many cases. There is still some potential left for improvement in the actual implementation of organized OHS requirements. The standardized sum index is 0.82 (standard deviation 0.16). Of the respondents two thirds rated OHS in their day care center as good/very good in a global item. In free texts, the desire for more information on OHS and better communication between the day care center and the respective provider was frequently expressed.



DISCUSSION AND OUTLOOK: The results confirmed a higher formal quality of OHS as found in other cross-sectional studies. To continuously improve the actual implementation of organized measures, OHS management systems, which are still rarely used in day care centers, could have a supporting effect. Corresponding instruments are available and their use should be more strongly promoted in the future. Limitations of the study include possible bias due to responses to representatives of an institution that is also responsible for OHS inspections.



Hintergrund und Fragestellung



Physische und psychische Belastungen sowie Infektionsgefährdungen von Beschäftigten in Kindertagesstätten (Kitas) machen die Einhaltung staatlicher und berufsgenossenschaftlicher Arbeitsschutzregelungen essenziell. Wie gut der Arbeitsschutz hier organisiert ist und Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden, ist empirisch bislang nicht bekannt. Diese Lücke soll mit einer Bestandsaufnahme geschlossen werden.



Material und Methoden



In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurden 120 zufällig ausgewählte Kita-Leitungen in ganz Deutschland meist kirchlicher Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) interviewt. Dies geschah durch Angehörige der BGW-Präventionsdienste mittels eines standardisierten Erhebungsinstruments. Die erhobenen Aspekte (mehrheitlich zur Organisation) wurden in einem standardisierten Summenindex zwischen0 und 1 (schlechtester bis bester Arbeitsschutz) zusammengefasst und deskriptiv ausgewertet.



Ergebnisse



Die Anforderungen an die Organisation des Arbeitsschutzes sind vielfach erfüllt. Für eine tatsächliche Umsetzung organisierter Arbeitsschutzvorgaben sind noch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten erkennbar. Der standardisierte Summenindex beträgt 0,82 (Standardabweichung: 0,16). Zwei Drittel der Befragten schätzten den Arbeitsschutz in ihrer Kita als insgesamt gut/sehr gut ein. In Freitexten wurde häufig der Wunsch nach mehr Informationen zum Arbeitsschutz und besserer entsprechender Kommunikation des Trägers geäußert.



Diskussion und Ausblick



Die Ergebnisse bestätigen eine höhere formale Qualität des Arbeitsschutzes als in anderen - branchenübergreifenden - Studien in kleineren Betrieben. Zur kontinuierlichen Verbesserung der tatsächlichen Umsetzung organisierter Maßnahmen können - in Kitas bislang noch selten genutzte - Arbeitsschutzmanagementsysteme unterstützend wirken. Es stehen entsprechende Instrumente zur Verfügung, für deren Einsatz in Zukunft mehr geworben werden sollte. Limitationen der Studie sind u. a. mögliche Verzerrungen durch Antworten an Vertreter einer Institution, die auch für die Überwachung des Arbeitsschutzes zuständig ist.

