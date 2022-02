Abstract

Introduction



Indigenous girls and women in Mexico suffer emotional distress due to marital violence and adherence to gender roles. They are unlikely to denounce violence or treat their health in a timely manner. Women can cope with their distress by participating in empowerment processes.



Objective



Describe in indigenous empowered women the emotional distress caused by domestic violence in their childhood and the current demands of raising their children and the actions they take to cope with them.



Method



Qualitative and phenomenological qualitative research, in-depth interviews, and participant observation were conducted with nine migrant indigenous women to explore experiences during their upbringing, emotional reactions, and current mental health problems.



Results



The software Atlas. ti V 7 was used to undertake a theoretical categorization of the data.



FINDINGS included exposure to violence, the influence of a good mother, and past and present emotional distress overcome through empowerment and professional care.



Discussion and conclusion



Participating in urban empowerment activities enables participants to reflect on the violence experienced and the attendant distress, identify them as gender violence, and use them in their favor. They are strategic when coping with current distress due to the conflictive upbringing of their children, using psychological services and the urban upbringing prescriptions of children's rights, and incorporating indigenous parenting practices, which encourage community commitment, responsibility, and early self-sufficiency in children. Empowerment is suggested as an effective means of improving the health of indigenous women in Mexico.



Keywords : Indigenous women; gender violence; emotional distress; empowerment; upbringing; professional care.



En México, niñas y mujeres indígenas padecen malestares emocionales por la violencia conyugal y el cumplimiento de roles de género. No es común que se denuncie la violencia o se atienda oportunamente su salud. Las mujeres pueden emprender la atención de sus malestares al participar en procesos de empoderamiento.



Objetivo



Describir en mujeres indígenas empoderadas los malestares emocionales causados por la violencia doméstica en su niñez; por las exigencias actuales en la crianza de sus hijos/as y las acciones que realizan para atenderlos.



Método



Mediante una investigación cualitativa situada y fenomenológica, se realizaron entrevistas en profundidad y observación participante con nueve mujeres indígenas migrantes. Con estas herramientas se exploraron experiencias durante su crianza; reacciones emocionales y problemas actuales de salud mental.



Resultados



Mediante el software Atlas. ti V 7, se realizó una categorización teórica de los datos. Así se encontraron: exposición a la violencia; la influencia de la buena madre; malestares emocionales antiguos y actuales sobrellevados con el empoderamiento y la atención profesional.



Discusión y conclusión



Participar en actividades urbanas de empoderamiento lleva a las participantes a reflexionar sobre la violencia vivida y sus malestares asociados; resituarlos como violencia de género, y usarlos en su favor. Se muestran estratégicas al enfrentar malestares actuales por la conflictiva crianza de su hijos/as, usando servicios psicológicos y las prescripciones de crianza urbana del derecho infantil, e integrando prácticas de crianza indígenas, que estimulan el compromiso comunitario, responsabilidad y autosuficiencia temprana en los hijos/as. Se sugiere aprovechar la eficacia del empoderamiento para mejorar la salud de las mujeres indígenas del país.



Keywords : Mujeres indígenas; violencia de género; malestares emocionales; empoderamiento; crianza; atención profesional.

