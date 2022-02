Abstract

Introduction



In Mexico, alcohol consumption is the main problem related to substance use among university students.



Objective



To analyze emerging alcohol consumption patterns in students at a public university through the administration of an online survey.



Method



This is a cross-sectional, survey-based study. Participants included 3,888 students from a large university in Mexico City, to whom the alcohol and sociodemographic data section of the Cuestionario de Estudiantes 2014 was electronically administered in August-September 2018 and 2019. Latent Class Analysis was applied to the data obtained. During the research, the principles, norms, and ethical precepts of research on human beings were observed.



Results



The relevant variables observed were length of exposure to alcohol, excess alcohol consumption, consumption on a typical day and alcohol-related consequences, which were used to create a model with four groups: teetotalers and early drinkers without consequences, risky drinkers with consequences, experienced risky drinkers without consequences and habitual drinkers with consequences. 36.7% of the sample were classified into groups with consequences and a high likelihood of excess consumption.



Discussion and conclusion



Lengthy exposure to alcohol influences measures of frequency and intensity of consumption in relation to the number of consequences suffered. This latent class model can guide the design and priority of universal, selective, or suggested preventive interventions.



Keywords : Alcohol drinking; students; latent class analysis; threshold; measurement.



===







Introducción



En México, el consumo de alcohol es el principal problema relacionado con el uso de sustancias entre estudiantes universitarios.



Objetivo



Analizar los patrones emergentes de consumo de alcohol en estudiantes de una universidad pública por medio de la aplicación de una encuesta en línea.



Método



Es un estudio transversal por encuesta en que participaron 3,888 estudiantes de nivel medio superior y superior de una universidad pública de gran tamaño en la Ciudad de México, a quienes se les aplicó, vía electrónica, la sección de alcohol y datos sociodemográficos del Cuestionario Estudiantil 2014, en los meses de agosto-septiembre de 2018 y 2019. Se aplicó un Análisis de Clases Latentes a los datos obtenidos. Durante la investigación se observaron los principios, normas y preceptos éticos de la investigación con seres humanos.



Resultados



Las variables observadas relevantes fueron: tiempo de exposición a la sustancia, consumo excesivo de alcohol, consumo en un día típico y consecuencias asociadas al consumo, con las cuales se integró un modelo de cuatro clases: abstemios y bebedores iniciales sin consecuencias, bebedores riesgosos con consecuencias, bebedores riesgosos experimentados sin consecuencias y bebedores habituales con consecuencias. El 36,7% de la muestra se agrupó en las clases con consecuencias y una alta probabilidad de consumo excesivo.



Discusión y conclusión



El tiempo de exposición a la sustancia articula las medidas de frecuencia e intensidad del consumo en relación con el número de consecuencias sufridas. Este modelo de clases latentes puede guiar el diseño y prioridad de intervenciones preventivas universales, selectivas o indicadas.



Keywords : Consumo de alcohol; estudiantes; análisis de clases latentes; umbral; medición.

