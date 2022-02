Abstract

Introduction



Between 27.3% and 31.5% of adolescents in Mexico may present symptoms of depression. This issue has been studied from both family and resilience perspectives, although few studies have examined their interaction.



Objective



In this study, we evaluated the influence of intrafamily relations and resilience on depressive symptoms in Mexican high school students, for which an analysis by sex was conducted.



Method



For this correlation cross-sectional study, we evaluated 511 adolescents using the Revised Depression Scale of the Center for Epidemiological Studies, the short version of the Intrafamily Relation Evaluation Scale, and the Revised Resilience Questionnaire for Children and Adolescents. We performed multiple linear regression analyzes by sex using the stepwise method.



Results



For young men, the predictor variables were expression, difficulties, and problem-solving (R2a =.34), whereas for young women the variables were union and support, difficulties, and empathy (R2a =.25).



Discussion and conclusion



This study indicates specific aspects of intrafamily relations and resilience to develop sex-sensitive interventions to prevent depression in high school students.



Keywords : Depressive symptoms; intrafamily relations; resilience; adolescents; sex.



===



Introducción



Entre el 27.3 y el 31.5% de los adolescentes en México podrían presentar síntomas de depresión. Esta problemática se ha abordado desde una perspectiva de la familia y de la resiliencia, aunque pocos estudios incorporan su interacción.



Objetivo



En este estudio evaluamos la influencia de las relaciones intrafamiliares y la resiliencia sobre la sintomatología depresiva en estudiantes mexicanos de bachillerato, para lo cual se realizaron análisis por sexo.



Método



Para este estudio transversal correlacional, evaluamos a 511 adolescentes usando la Escala de Depresión Revisada del Centro de Estudios Epidemiológicos, la versión breve de la Escala de Relaciones Intrafamiliares y el Cuestionario de Resiliencia Revisado para Niños y Adolescentes. Realizamos análisis de regresión lineal múltiple por sexos mediante el método de pasos sucesivos.



Resultados



Para los hombres, las variables predictoras fueron expresión, dificultades y resolución de problemas (R2a =.34), mientras que para las mujeres fueron unión y apoyo, dificultades, y empatía (R2a =.25).



Discusión y conclusión



Este estudio indica aspectos específicos de las relaciones intrafamiliares y la resiliencia para desarrollar intervenciones sensibles al sexo para prevenir la depresión en estudiantes de bachillerato.



Keywords : Sintomatología depresiva; relaciones intrafamiliares; resiliencia; adolescentes; sexo.

Language: en