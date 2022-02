Abstract

Research findings about intimate-partner violence (IPV) have focused mostly on women as victims of violence. Recent studies show the importance of violence inflicted by women towards men or between same-sex couples.



Objective



To estimate the prevalence of intimate-partner violence and its association with alcohol and drug consumption in a representative sample of men and women in Mexico through secondary data analysis.



Method



The data come from a representative sample who filled out the section on intimate-partner violence in the Mexican 2011 Encuesta Nacional de Adicciones (National Survey on Addictions).



Results



The prevalence of intimate-partner violence in the last year was 17.6% against women and 13.4% against men. If one of the two partners consumed substances, the risk that men and women would experience violence increased, and that risk was even greater if both consumed.



Discussion and conclusion



This is the first time violence against men was reported in a Mexican national study. The findings show that gender-based violence should also be considered a result of social and cultural violence.



Keywords : Intimate-partner violence; alcohol consumption; drug use; Mexico.



Introducción



Los hallazgos de investigación sobre la violencia de pareja se han centrado principalmente en las mujeres como víctimas de la violencia. Estudios recientes destacan también la importancia de la violencia infligida por las mujeres hacia los hombres o entre parejas del mismo sexo.



Objetivo



Estimar la prevalencia de la violencia de pareja y su asociación con el consumo de alcohol y drogas en una muestra representativa de hombres y mujeres en México mediante un análisis secundario de datos.



Método



Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Adicciones de México 2011, específicamente de una muestra representativa que contestó la sección sobre violencia de pareja.



Resultados



La prevalencia de violencia de pareja en el último año fue de 17.6% hacia las mujeres y de 13.4% hacia los hombres. Si uno de los dos integrantes de la pareja consumía sustancias, aumentaba el riesgo de que hombres o mujeres experimentaran violencia y ese riesgo era aún mayor si ambos consumían.



Discusión y conclusión



Esta es la primera vez que se reporta la violencia hacia los hombres en un estudio nacional mexicano. Los resultados muestran que la violencia de género también debe considerarse como resultado de la violencia social y cultural.



Keywords : Violencia de pareja; consumo de alcohol; consumo de drogas; México.

