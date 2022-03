Abstract

The purpose of this work is to review the scientific bibliography on the effects of drugs on driving as well as the review of all comparative law legislation that regulates administrative and criminal sanctions for driving under the influence or with the presence of drugs. in the body.



This document makes special reference to the Spanish case, criticizing, through the principles of science, logic and law, the Order of the Plenary of the Spanish Constitutional Court No. 174/2017 of December 19, which declared it constitutional to sanction the mere presence of a minimum amount of drug in the body when driving, stating that this does not violate the fundamental rights of the person who uses drugs despite not proving the effect on psychophysical capacities.



The study ends by giving some advice to citizens and administrations to try that the protection of road safety is carried out in the most fair and proportional way possible and without violating the fundamental rights of the person who uses drugs, referring to the cut-off points or rates, both in saliva and in blood, which exist in the different psychoactive substances detection devices, either with the presumptive road device (antigen test) or with the confirmatory laboratory test (GC-MS).





Keywords: Ethanol impaired driving; Drug impaired driving



===



El presente trabajo tiene como objeto la revisión de la bibliografía científica relativa a la afectación de las drogas en la conducción así como la revisión de toda la legislación del Derecho comparado que regula las sanciones administrativas y penales por conducir bajo los efectos o con presencia de drogas en el organismo.



Este documento hace especial referencia al caso español, criticando, mediante los principios de la ciencia, la lógica y el Derecho, el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional español no 174/2017 de 19 de diciembre, que declaró constitucional sancionar la mera presencia de una mínima cantidad de droga en el organismo cuando se está conduciendo, expresando que esto no vulnera derechos fundamentales de la persona usuaria de drogas a pesar de no acreditar la afectación a las capacidades psicofísicas.



El estudio acaba dando unos consejos a ciudadanos y administraciones para intentar que la protección de la seguridad vial se realice de la manera más justa y proporcional posible y sin vulnerar derechos fundamentales de la persona usuaria de drogas, haciendo alusión a los puntos de corte o tasas, tanto en saliva como en sangre, que existen en los diferentes aparatos de detección de sustancias psicoactivas, ya sea con el aparato presuntivo de carretera (test de antígenos) que con la prueba confirmatoria en el laboratorio (GC-MS).

Language: es