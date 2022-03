Abstract

Introduction. Prepartying (i.e., drinking before going out) is characterized by drinking high quantities of alcohol in a short period of time. Despite the risk associated with this practice, there is scarcity of studies on the prepartying in Argentina. Aim. This study examined the occurrence of prepartying behaviors in adolescents from the Metropolitan Area of Buenos Aires and its association with impulsivity and prepartying descriptive norms.



METHOD. A sample of 427 adolescents aged 13-18 years old completed a self-administered survey.



RESULTS. Almost half of the participants reported at least one prepartying episode within the previous month where they consumed an average of four standard units of alcohol. Prepartiers, compared to their drinking peers that do not engage in prepartying behaviors, reported significantly higher drinking levels. Age, three impulsivity (i.e., negative urgency, lack of perseverance and lack of premeditation) and prepartying descriptive norms were significantly associated with prepartying outcomes.



CONCLUSIONS. Impulsivity and social descriptive norms might be useful to identify adolescents with greater vulnerability to engage in this risky drinking practice.



Keywords: Pregaming



Introducción. La previa (i.e., consumir alcohol antes de salir) es una práctica de consumo de alcohol caracterizada por la ingesta de cantidades elevadas de alcohol en un periodo corto de tiempo. En Argentina, sin embargo, los estudios sobre la previa son escasos. Objetivo. Se examinó la conducta de previa en adolescentes del Área Metropolitana de Buenos Aires y su relación con la impulsividad y las normas sociales descriptivas específicas de la previa. Material y Métodos. Participaron 427 adolescentes de 13 a 18 años que respondieron cuestionarios auto-administrados. Resultados. Casi la mitad reportó al menos un episodio de previa en el último mes y una media de cuatro medidas de alcohol por previa. Quienes hicieron previa, comparados con quienes tomaron alcohol en otros contextos, reportaron significativamente mayor consumo de alcohol. La edad de los participantes, tres dimensiones de la impulsividad (i.e., la urgencia negativa, la falta de perseverancia y la falta de premeditación) y la percepción de una mayor conducta de previa en los pares se asociaron significativamente con la conducta de previa.



CONCLUSIONes. La impulsividad y las normas sociales descriptivas podrían ser útiles para identificar adolescentes con mayor vulnerabilidad a involucrarse en esta práctica de consumo excesivo de alcohol.

