Abstract

OBJECTIVE:



To analyze the temporal and spatial dynamics and factors associated with suicide mortality among the elderly (≥60 years of age) in Northeast of Brazil.

Methods:



This is an ecological study that analyzed deaths from suicide among elderly people in the Northeast region of Brazil, from 2010 to 2019. Temporal analysis by Joinpoint, spatial analysis according to municipality of residence and multivariate analysis by the Ordinary Least Squares Estimation model were performed, considering p < 0.05.

Results:



During the analyzed period, a significant increase of 3.0% (95%CI: 1.1-4.9; p < 0.001) per year in suicide mortality was observed. Spatially, the highest rates were observed in municipalities of Piauí, Ceará and Rio Grande do Norte. Four statistically significant suicide clusters were identified (p < 0.001). The primary cluster (2010-2019) covered 141 municipalities in Ceará, Rio Grande do Norte and Paraíba, which presented a 2.3 times higher risk of suicide when compared to other municipalities in the region. The Gini index indicators (β = 14.02; p = 0.01), illiteracy rate (β = 0.20; p < 0.001) and aging rate (β = 0.36; p = 0.02) showed a positive association with suicide among the elderly, while the dependency ratio (β = -0.31; p < 0.001) and unemployment rate (β = -0.25; p < 0.001) had a negative association.

Conclusion:



There was a significant increase in suicide among the elderly in the Northeast region, with a greater concentration in four spatial clusters located primarily in Ceará, Paraíba, Piauí and Rio Grande do Norte. The association with socioeconomic indicators reinforces aspects of vulnerability of the elderly to this type of injury and helps in the formulation of intervention proposals that promote its reduction.



KEYWORDS

Suicide; elderly; epidemiology; spatial analysis; time series studies



===



Objetivo: Analisar a dinâmica temporal e espacial e os fatores associados à mortalidade por suicídio entre idosos (≥60 anos de idade) no Nordeste do Brasil. Métodos: Estudo ecológico que analisou os óbitos por suicídio ocorridos entre idosos na região Nordeste do Brasil, no período de 2010 a 2019. Foram realizadas análise temporal por Joinpoint , análise espacial segundo município de residência e análise multivariada pelo modelo Ordinary Least Squares Estimation , considerando-se p < 0,05. Resultados: No período analisado, foi observado crescimento significativo de 3,0% (IC95%: 1,1-4,9; p < 0,001) ao ano na mortalidade por suicídio. Espacialmente, as taxas mais elevadas foram observadas prioritariamente em municípios do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Foram identificados quatro clusters de suicídio estatisticamente significativos (p < 0,001). O cluster primário (2010-2019) abrangeu 141 municípios do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que apresentaram risco 2,3 vezes maior de ocorrência de suicídio quando comparados aos demais municípios da região. Os indicadores índice de Gini (β = 14,02; p = 0,01), taxa de analfabetismo (β = 0,20; p < 0,001) e taxa de envelhecimento (β = 0,36; p = 0,02) apresentaram associação positiva com o suicídio entre idosos, enquanto razão de dependência (β = -0,31; p < 0,001) e taxa de desocupação (β = -0,25; p < 0,001) apresentaram associação negativa. Conclusão: Houve aumento significativo do suicídio entre idosos na região Nordeste, com maior concentração em quatro clusters espaciais localizados prioritariamente no Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. A associação com indicadores socioeconômicos reforça aspectos de vulnerabilidade dos idosos a esse tipo de agravo e auxilia na formulação de propostas de intervenções que promovam a sua redução.

Language: pt