OBJECTIVE: to identify the sociodemographic profile of interpersonal violence associated with alcohol consumption in São Paulo-SP, Brazil.



Method:



a cross-sectional study carried out through notifications of suspected or confirmed cases of interpersonal violence from the Notifiable Diseases Information System submitted between 2016 and 2019. Collection took place between March and June 2020. Chi-square or Fisher's exact tests were performed in the statistical analysis.



Results:



27,775 notifications were obtained, whose prevalent profile was female victims (60.6%), aged between 20 and 34 years old (41.4%), brown- or black-skinned (51%), and with complete high school (18.8%). Physical violence was more frequent (81.9%), perpetrated by an intimate partner (20.3%), motivated by sexism (9.9%) and generational conflict (11.2%). In sexual violence, rape prevailed with 69.4% and there was a low supply of emergency contraception methods (14.7%).



Conclusion:



the study contributes to reflections and subsidies in the planning of public policies to control the problem.



DESCRIPTORS

Consumption of Alcoholic Beverages; Violence; Public Health Nursing; Public Health Surveillance; Disease Notification

Objetivo: identificar o perfil sociodemográfico da violência interpessoal associada ao consumo de álcool em São Paulo-SP, Brasil. Método: estudo transversal realizado por meio das notificações de casos suspeitos ou confirmados de violência interpessoal do Sistema de Informação de Agravos de Notificação realizadas entre 2016 e 2019. A coleta foi feita entre março e junho de 2020. Realizado teste qui-quadrado ou exato de Fischer na análise estatística. Resultados: obtiveram-se 27.775 notificações cujo perfil prevalente foi de vítimas do sexo feminino (60,6%), entre 20 e 34 anos (41,4%), pardas ou pretas (51%), com ensino médio completo (18,8%). A violência física foi mais frequente (81,9%), perpetrada por parceiro íntimo (20,3%), motivada por sexismo (9,9%) e conflito geracional (11,2%). Na violência sexual, o estupro prevaleceu com 69,4% e houve baixa oferta de contracepção de emergência (14,7%). Conclusão: o estudo contribui para reflexões e subsídios no planejamento de políticas públicas de controle do agravo.

