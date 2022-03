Abstract

Introduction. Suicide is an issue with a great impact on public health. For this reason, the Catalonia Suicide Risk Code (CSRC) protocol was developed in 2015. The aim of this paper is to examine the sociodemographic and clinical profi- le of patients for whom this protocol was activated between 2016 and 2017 in our reference population.



Methodology. Retrospective descriptive study of recor- ded data on Suicide Risk Code of our population attended (n=246 in 2016 and n=391 in 2017) in the mental health outpatient services of the Parc Sanitari Sant Joan de Déu being attended previously in the emergency services of any of the hospitals of reference.



Results. The most prevalent profile in both 2016 and 2017 was woman between 40 and 55 years of age with stressful life events. The most prevalent method used was substance abuse.



Conclusions. The data suggest that the health care task should be adjusted to the highest risk profile observed in our reference population, considering stressful live events as significant risk factors which should be taken into account.



Introducción. El suicidio es un problema de un gran im- pacto en la salud pública. Por esta razón, el protocolo del Có- digo de Riesgo Suicidio se desarrolló en Cataluña en 2015. El objetivo de este trabajo es examinar el perfil sociodemográ- fico y clínico de los pacientes para los que se activó este pro- tocolo entre 2016 y 2017 en nuestra población de referencia.



Metodología. Estudio descriptivo retrospectivo de datos registrados sobre el Código de Riesgo de Suicidio de nuestra población atendida (n = 246 en 2016 y n = 391 en 2017) en los centros de salud mental de adultos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que han sido previamente atendidos en urgen- cias de alguno de los hospitales del área de referencia.

Resultados. El perfil más frecuente en 2016 y 2017 fue el de una mujer entre 40 y 55 años con acontecimientos vi- tales estresantes. El método más utilizado fue el abuso de sustancias.



Conclusiones. Los datos sugieren que la tarea asistencial debería ajustarse al perfil de mayor riesgo observado para nuestra población de referencia, considerando los aconteci- mientos vitales estresantes como factor de riesgo significati- vos que deben ser considerados.



Palabras clave. Suicidio, Tentativa Suicidio, Riesgo Suicidio, Prevención, Factor Riesgo.

