Abstract

INTRODUCTION: Accidental or intentional intoxication by organophosphates, which are toxic substances that inhibit acetylcholinesterase, constitutes a serious public health problem worldwide, with a greater impact in developing countries. Chronic intoxication during pregnancy with alterations in neurodevelopment and fetal growth has been described.



OBJECTIVE: To describe an unusual case of transplacentally acquired organophosphorus poisoning, highlighting the clinical presentation, the management with atropine, and the neurological outcome. CLINICAL CASE: 36-weeks premature newborn, whose mother presented acute intentional organophosphorus poisoning 17 hours before birth. The patient was born by emergency C-section, without respiratory distress, with bradycardia, hypotonia, miosis, and bron- chorrhea, as well as clinical signs and laboratory evidence of acute poisoning, with severe metabolic acidosis, and decreased cholinesterase activity. She required advanced resuscitation, management in the Neonatal Intensive Care Unit with invasive ventilation, inotropes, and repeated doses of atropine. She evolved with left hemiparesis and convulsive syndrome that was treated with phenobarbital. She was discharged at 34 days of life with her mother, under custody and supervision of social and family welfare. Treatment and follow-up were suspended until her first year of life when her custody was transferred to an aunt. In neurological control at 18 months, she presented persistence of hemiparesis and speech-language delay, without new seizures.



CONCLUSIONS: Organophosphorus poisoning is very rare in the neonatal period and due to the absence of guidelines for the management of this type of patients its treatment is challenging and must be individualized, multidisciplinary, evaluating the risk and benefit of each intervention.



La intoxicación accidental o intencional por Organofosforados, sustancias toxicas que inhiben la acetilcolinesterasa, constituye un serio problema de salud pública alrededor del mundo, con mayor impacto en países en vías de desarrollo. Se ha descrito la intoxicación crónica durante el embarazo con alteraciones en el neurodesarrollo y crecimiento fetal.



Objetivo: Describir un caso inusual de intoxicación neonatal vía transplacentaria por organofosforados, resaltando la presentación clínica, el manejo con atropina y el desenlace neurológico.



Caso Clínico: recién nacido de 36 semanas, hija de madre adolescente con intoxicación intencional aguda por organofosforados 17 horas previo al parto. Nació por cesárea de emergencia, sin esfuerzo respiratorio, con bradicardia, flacidez, pupilas mióticas y broncorrea, además evidencia de laboratorio de intoxicación aguda, con acidosis metabólica grave y disminución de actividad de colinesterasas. Requirió reanimación avanzada, ventilación invasiva, inotrópos y dosis repetidas de atropina. Evolucionó con hemiparesia izquierda y síndrome convulsivo tratado con fenobarbital. Se dio de alta a los 34 días de vida junto a su madre, bajo custodia y supervisión por bienestar social y familiar. Suspendió tratamiento y controles hasta el año de vida, cuando su custodia fue trasferida a una tía. En control por neurología a los 18 meses se describió persistencia de la hemiparesia y retraso del lenguaje, sin nuevas crisis convulsivas.



Conclusiones: La intoxicación por organofosforados es muy rara en el período neonatal y debido a la ausencia de guías para el manejo el tratamiento es un reto y debe ser individualizado, multidisciplinario, evaluando el riesgo y beneficio de cada intervención.

