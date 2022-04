Abstract

BACKGROUND: Experiences of aggression/violence influence job satisfaction and can have a long-term psychological and physical impact on employees. In the fall of 2018, the Professional Association of Ophthalmologists (BVA) and the German Ophthalmological Society (DOG) conducted a survey on experiences of aggression and violence. The first results were published in 2020. In the survey it was also possible to describe the most serious incident to date using free text fields, among others.



METHOD: All 9411 members of the DOG and BVA were given the opportunity to complete a questionnaire online in 2018 regarding aggression and violence in ophthalmology.



RESULTS: Overall, 253 of 1508 (16.8%) ophthalmologists participating in the survey reported their most serious incident, 46.8% of which were classified as moderate and 34.3% were related to verbal violence such as insults and threats. The most serious incident was experienced by 171 (67.6%) physicians in a practice setting, 71% were specialists at the time of the incident and 74.3% of the incidents occurred during regular working hours. The main causes were intercultural conflicts, long waiting times, problems with the allocation of appointments, excessive expectations, differences in treatment and basic aggressiveness. The offenders were male in 86.3% of cases, 15.8% of the incidents were reported to the police and 21 (8.3%) physicians issued a practice reprimand or house ban.



DISCUSSION: The description of the most serious incidents illustrates situations that are sometimes hard to imagine and also which incidents were considered serious. There are large subjective variations in the assessment of the incidents. Protective measures in practices and clinics are essential.



===



Hintergrund



Erfahrungen von Aggressionen/Gewalt beeinflussen die Arbeitszufriedenheit und können die Mitarbeiter psychisch und physisch langfristig belasten. Im Herbst 2018 führten der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA) und die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e. V. (DOG) eine Umfrage zu Erfahrungen von Aggressionen und Gewalt durch. Die ersten Ergebnisse wurden 2020 veröffentlicht. In der Umfrage konnte zudem der bislang schwerwiegendste Vorfall unter anderem durch Freitextfelder geschildert werden.

Methodik



Alle 9411 Mitglieder von DOG und BVA erhielten 2018 die Möglichkeit, online einen Fragebogen zu Aggressionen und Gewalt in der Augenheilkunde auszufüllen.

Ergebnisse



Es berichteten 253 von 1508 (16,8 %) an der Umfrage teilgenommenen Ophthalmologen über ihren schwerwiegendsten Vorfall, der zu 46,8 % als mittelschwer eingestuft wurde und zu 34,3 % verbale Gewalt wie Beleidigung und Bedrohung umfasste. Den schwerwiegendsten Vorfall erlebten 171 (67,6 %) Ärzte in einer Praxis; 71 % waren zum Tatzeitpunkt Fachärzte. Die Vorfälle ereigneten sich zu 74,3 % in der regulären Arbeitszeit. Ursachen waren v. a. interkulturelle Konflikte, lange Wartezeiten, Probleme bei der Terminvergabe, zu hohe Erwartungshaltung, Behandlungsdifferenzen oder eine Grundaggressivität. Dabei waren die Täter zu 86,3 % männlich. Bei 15,8 % der Vorfälle erfolgte eine polizeiliche Meldung; 21 (8,3 %) Ärzte erteilten einen Praxisverweis oder Hausverbot.

Diskussion



Die Schilderung der schwerwiegendsten Vorfälle veranschaulicht mitunter kaum vorstellbare Situationen und auch, welche Vorfälle als gravierend eingeschätzt wurden. Es existieren dabei große subjektive Schwankungen in der Beurteilung der Vorfälle. Schutzmaßnahmen in Praxen und Kliniken sind unerlässlich.

