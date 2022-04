Abstract

Many suicidal people do not receive professional assistance due to economic problems, the desire to autonomously solve the problem, or the stigma. Internet and Mobile-based Interventions (IMIs) can overcome many of these obstacles, offering flexible and accessible interventions. We conducted a narrative literature review about the characteristics of IMIs focused on suicide risks. We studied their efficacy and some examples of applications and websites used to prevent and treat suicide risk.



METHOD: Literature research was conducted on Pub Med and PsycINFO databases.



RESULTS: IMIs are a viable alternative to traditional treatments and several studies supported their effectiveness in reducing suicidal ideation and behaviors. Most IMIs are based on cognitive-behavioral therapy, which is very structured and easily transferable to digital format. Empowerment, reinforcement mechanisms and human support are the main features that promote the change of the individual and her or his adherence to the treatment. Some IMIs developed for suicide prevention are Stay Alive (UK), Virtual Hope Box (USA), This way up (Australia), and Jaspr Health (USA).



CONCLUSIONS: IMIs can be considered a valid aid in suicide prevention. It is necessary to continue the research supporting their effectiveness and implement their interventions in Italy.



===



Molte persone a rischio suicidario non ricevono assistenza professionale per problemi economici, per il desiderio di risolvere il problema in autonomia o per via dello stigma. Gli Interventi Internet- e Mobile-based (o Internet and Mobile-based Interventions - IMI) sono in grado di superare molti di questi ostacoli, offrendo interventi flessibili e facilmente accessibili. Abbiamo condotto una revisione narrativa della letteratura riguardo le caratteristiche degli IMI rivolti al rischio suicidario, la loro efficacia e alcuni esempi di applicazioni e siti utilizzati per prevenire e trattare il rischio suicidario. Metodo. La ricerca della letteratura รจ stata condotta sui database PubMed e PsycINFO. Risultati. Gli IMI rappresentano una valida alternativa ai tradizionali trattamenti e diverse ricerche ne dimostrano l'efficacia nel ridurre l'ideazione e i comportamenti suicidari. La maggior parte degli IMI si basa sulla terapia cognitivo-comportamentale, un trattamento molto strutturato e facilmente trasferibile in formato digitale. L'auto-potenziamento, i meccanismi di rinforzo e il supporto umano sono i principali aspetti che promuovono il cambiamento dell'individuo e la sua aderenza al trattamento. Alcuni IMI sviluppati per la prevenzione del suicidio sono Stay Alive (Regno Unito), Virtual Hope Box (USA), This way up (Australia) e Jaspr Health (USA).



CONCLUSIONi. Gli IMI sembrano essere un valido aiuto nella prevenzione del suicidio. Riteniamo importante continuare le ricerche che ne supportino l'efficacia e implementare questo tipo di interventi in Italia.



Parole chiave. App, interventi internet-based, prevenzione, suicidio.

Language: it