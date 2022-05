Abstract

INTRODUCTION: In France and Belgium, since 2013, written and oral testimonies on the Internet, on the radio, in podcasts and in comics have made the notion of obstetrical violence public. Since the summer of 2017, audiovisual representations show the faces of victims and their allies. This media coverage has not yet been studied.



PURPOSE OF RESEARCH: The aim of the study is to describe the formal characteristics and dissemination strategies of audiovisual representations of obstetric violence in France and Belgium. Their place in the history of the media emergence of the concept is described.



RESULTS: The result of the study is to qualify as “facing” (envisagement) the showing of faces in audiovisual representations of obstetrical violence. Seeing the faces of victims underlines their legitimacy, which contributes to the recognition of the concept of obstetric violence.



CONCLUSIONS: The face-to-face testimony to denounce obstetric violence is thus part of the feminist tradition of showing the body in the fight against gender violence.



===



Introduction : En France et en Belgique, depuis 2013, des témoignages écrits et oraux sur Internet, à la radio, en podcast et en bande dessinée ont rendu publique la notion de " violence obstétricale ". Depuis l'été 2017, des représentations audiovisuelles montrent le visage des victimes et de leurs alliées. Cette médiatisation n'a pas encore été étudiée.

But de l'étude : L'étude a pour but de décrire les caractéristiques formelles et les stratégies de diffusion des représentations audiovisuelles des violences obstétricales en France et en Belgique. Elles sont replacées dans l'histoire de l'émergence médiatique du concept.

Résultats : L'étude conclut à de qualifier d'envisagement la monstration des visages dans les représentations audiovisuelles des violences obstétricales. Voir le visage des victimes souligne leur légitimité, ce qui participe à la reconnaissance du concept de " violence obstétricale ".

Conclusions : Le témoignage à visage découvert pour dénoncer les violences obstétricales s'inscrit ainsi dans la tradition féministe de monstration du corps dans la lutte contre les violences de genre.

Language: fr