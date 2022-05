Abstract

OBJECTIVE: To study evaluation of the effectiveness of a comprehensive personalized protocol for the prevention of repeated falls in elderly and senile patients. MATERIAL AND METHODS: Over the course of one year, 300 patients aged 60 and older who suffered two or more falls during the year were observed. Patients of group 1 (n=100) were recommended a comprehensive personalized protocol for the prevention of repeated falls, the observance of which was regularly monitored; patients of group 2 (n=100) received standard recommendations for the prevention of falls upon discharge from the hospital, the observance of which was not actively monitored; patients of group 3 (n=100) were observed by a therapist on an outpatient basis. Primary endpoints: frequency of falls, death from any cause; secondary endpoints: the frequency of fractures, the frequency of hospitalizations for any reason.



RESULTS: In group 1, after a year, the frequency of falls decreased by 5 times (100% vs. 21%, p<0.0001), in groups 2 and 3 - by 38% (p=0.013) and 81% (p<0.001). There was no significant decrease in the number of all fractures in any group, but in group 3, the frequency of vertebral fractures increased during the year (p=0.029). Statistically significant positive dynamics of indicators characterizing the geriatric status has been established: walking speed, values on the basic activity scale, a short nutrition assessment scale, the results of the drawing hours test have increased, the intensity of pain has decreased. No one died in group 1, unlike 5 patients in group 2 and 8 in group 3 (p=0.011).



CONCLUSION: The use of a comprehensive personalized protocol for the prevention of repeated falls can reduce the number of complications in elderly and senile patients.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Оценка эффективности комплексного персонифицированного протокола профилактики повторных падений у пациентов пожилого и старческого возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



На протяжении 1 года наблюдали 300 пациентов 60 лет и старше, перенесших два или более падений в течение года. Пациентам 1-й группы (n=100) был рекомендован комплексный персонифицированный протокол профилактики повторных падений, соблюдение которого регулярно контролировалось; больные 2-й группы (n=100) при выписке из стационара получили стандартные рекомендации по профилактике падений, соблюдение которых активно не контролировалось; больные 3-й группы (n=100) амбулаторно наблюдались терапевтом. Первичные конечные точки: частота падений, смерть от любой причины; вторичные конечные точки: частота переломов, частота госпитализаций по любой причине.

РЕЗУЛЬТАТЫ



В 1-й группе через 1 год частота падений снизилась в 5 раз (100% против 21%, p<0,0001), во 2-й и 3-й группах -- на 38% (p=0,013) и 81% (p<0,001). Статистически значимого снижения количества всех переломов не было отмечено ни в одной группе, но в 3-й группе в течение года увеличилась частота переломов позвонков (p=0,029). Установлена статистически значимая положительная динамика показателей, характеризующих гериатрический статус: увеличились скорость ходьбы, значения по шкале базовой активности, краткой шкале оценки питания, результаты выполнения теста рисования часов, снизилась интенсивность боли. В 1-й группе не умер ни один больной, в отличие от 5 пациентов во 2-й группе и 8 -- в 3-й группе (p=0,011).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Применение комплексного персонифицированного протокола профилактики повторных падений позволяет снизить количество осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста.

Language: ru