Abstract

Context: Nurses are regularly confronted with suicidal people. Their involvement is essential in the detection and prevention of suicide risk.

Objectives: Through a literature review, we wanted to highlight the role of the advanced practice nurse by conducting specific training to improve nursing skills in the management of people with suicidal thoughts.

Method: Our literature review was carried out according to the PRISMA recommendation criteria from several databases.

Results: The review showed an improvement in confidence, attitudes, and nursing skills in assessing suicide risk. However, no long-term change in practice was demonstrated.

Discussion: In France, a national training program on suicide risk prevention is implemented at the regional level by the Regional Health Agencies. At the same time, since 2019, Psychiatry and Mental Health has been part of the training program for advanced practice nurses.

Conclusion: The advanced practice nurse is a central player in supporting teams in increasing their skills, particularly when conducting specific training.



===



Contexte : les infirmiers se retrouvent régulièrement confrontés à des personnes suicidaires. Leur implication est essentielle dans le dépistage et la prévention du risque suicidaire.

Objectifs : au travers d'une revue de littérature, nous avons souhaité mettre en évidence le rôle de l'infirmier en pratique avancée par la conduite de formations spécifiques à l'amélioration des compétences infirmières dans la prise en charge des personnes ayant des idées suicidaires.

Méthode : notre revue de la littérature a été effectuée selon les critères de recommandation PRISMA à partir de plusieurs bases de données.

Résultats : celle-ci montre une amélioration dans la prise de confiance, dans les attitudes et les aptitudes infirmières à évaluer le risque suicidaire. Cependant, aucun changement des pratiques sur le long terme n'est démontré.

Discussion : en France, un programme national de formation à la prévention du risque suicidaire est décliné sur le plan régional par les Agences régionales de santé. En parallèle, depuis 2019, la mention Psychiatrie et Santé Mentale est ajoutée au programme de formation des infirmiers en pratique avancée.

Conclusion : l'infirmier en pratique avancée est un acteur central pour accompagner les équipes vers l'augmentation de leurs compétences, notamment dans la conduite de formations spécifiques.

Language: fr