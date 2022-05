Abstract

Background Traffic accidents are one of the main causes of death in Brazil and the increase in the mortality rate is concerning.



OBJECTIVE The study aims to perform a temporal analysis of mortality trends related to traffic accidents in Brazil and its states.



METHOD This is an ecological study of time series of mortality from traffic accidents in Brazil and its Federative Units. Data was obtained from the Information System for Mortality (SIM), processed by Datasus and classified under the headings V01 to V89 (CID-10). Specific mortality rates were calculated and adjusted by age. The temporal tendency analysis was run on the Joinpoint Regression Program.



RESULTS The Brazilian male population showed no change in the average annual percentage for the mortality rate (-0.8%; CI 95% -1.7;0.1). Ten states showed increased mortality rates; nine presented a decline, and eight remained constant throughout the period.



CONCLUSION The male population showed no change in the rates, but the mortality rate for the general Brazilian population decreased by 1% per year from 1997 to 2015. Both general and male populations had a decrease of 4.6% and 4.9% per year during the last years, respectively (2012-2015).



ntrodução



Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo.

Objetivo



O estudo teve por objetivo realizar uma análise temporal da tendência de mortalidade por acidentes de transportes terrestres no Brasil.

Método



Estudo ecológico de séries temporais da mortalidade por acidentes de transporte terrestre no Brasil no período de 1997 a 2015 para a população masculina. Os dados são provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), processados pelo Datasus e classificados nas rubricas V01 a V89 (CID-10). Foram calculadas as taxas específicas de mortalidade, ajustadas por idade, e realizada análise da tendência temporal através do software Joinpoint Regression Program.

Resultados



A população brasileira masculina não apresentou mudanças na taxa de mortalidade ao longo dos anos (-0.8%; CI 95% - 1.7;0.1). Dez estados tiveram aumento nas taxas de mortalidade, nove reduziram e oito mantiveram as taxas.

Conclusão



A população masculina não apresentou diferença nas taxas, entretanto, a população geral apresentou redução de 1% ao ano na taxa mortalidade. Além disso, ambas populações geral e masculina mostraram uma redução de 4,6% e 4,9% ao ano durante os últimos anos (2012- 2015).



Palavras-chave:

causas externas; acidentes; acidentes de transporte; mortalidade

