Abstract

The silent pandemic that rages simultaneously behind the scenes of the COVID-19 is intimate partner violence (IPV). Intimate partner violence occurs when one partner uses abusive behavior to control or harm the other partner in the relationship. Due to public health orders including the stay-at-home initiated in response to the pandemic from March 2020 IPV incidents have increased.



PURPOSE: The purpose of this study is to review the current literature that evaluates the impact that the COVID-19 public health orders have had on the IPV victims during the pandemic. Research Question:How have IPV victims been impacted by the COVID-19 pandemic? Method: A targeted literature review using PICO format (population, intervention, comparison, and outcomes) examines how IPV victims have been impacted by the COVID-19 pandemic and factors associated with the increased rates of IPV.



RESULTS: Comparisons of pre-COVID-19 IPV rates to the rates of IPV during the pandemic reveal outcomes an elevated number of IPV numbers during the pandemic, particularly with the abuse that is more severe. Risk factors for the increased rate of IPV included financial factors, care giver burnout, stress and other factors are discussed. Implications: Health care professionals have a key role to play in helping IPV victims to access resources



Key words: COVID-19, novel corona virus, intimate partner violence, domestic violence, nursing



===



Contexte : La violence entre partenaires intimes (VPI) est la pandémie silencieuse qui a ravagé les coulisses du COVID-19. Depuis mars 2020, les ordres de santé pub- lique mis en place, y compris l'ordre de rester à domi- cile pour arrêter la propagation du COVID-19, ont créé de nouveaux défis parmi la population générale et les groupes vulnérables, en particulier les victimes de VPI. L'objectif de cette étude est de réviser la documentation actuelle qui évalue l'impact que les ordres de santé pub- lique associés au COVID-19 ont eu sur les victimes de VPI pendant la pandémie. Comment les victimes de VPI ont-elles été affectées par la pandémie de COVID-19 ?



Méthodes : Une recension ciblée des publications per- tinentes en utilisant le format PICO (population, inter- vention, comparaison et résultats) examine comment les victimes de VPI ont été touchées par la pandémie de COVID-19 et les facteurs associés à l'augmentation des taux de VPI.

ésultats : Comparativement aux taux de VPI avant COVID-19, nous constatons qu'ils ont augmenté pen- dant la pandémie. En particulier, des cas plus graves de maltraitance ont été documentés, ainsi que de nouvelles formes de violence. Les facteurs de risque pour l'aug- mentation du taux de VPI sont : les facteurs finan- ciers, l'épuisement des soignants, le stress et d'autres facteurs.



Conclusion : Les professionnels de la santé ont un rôle de premier plan à jouer pour aider les victimes de VPI à accéder aux ressources.

Mots-clés : COVID-19, Violence entre partenaires intimes, violence domestique, facteurs de risque, profes- sionnels de la santé

