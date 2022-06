Abstract

Every year in France, falls in patients over the age of 65 are the cause of nearly 130,000 hospitalizations, 65,000 hip fractures and 9,000 deaths, for annual expenditure estimated at 2 billion euros.



The risk factors for falls are known: physical inactivity, fear of falling, malnutrition, alterations in vision and hearing, unsuitable housing, balance disorders, iatrogenics, alcohol consumption... The risk of falling can thus be low, moderate or significant. This gradation requires a rigorous study of the situation of each patient.



As a corollary, management follows an algorithm ranging from prevention through therapeutic education to a standardized geriatric assessment. If the risk of falling is moderate, the attending physician must regularly review the prescription, provide treatment for conditions that alter the postural adaptation loop and set up appropriate physical activity (APA) coordinated by a professional; in patients at high risk of falling, a personalized assessment is carried out, in conjunction with a geriatric team, to correct the risk factors and offer psychosocial assistance reassessing the situation... [via Google Translate]



===



Chaque année en France, les chutes des patients âgés de plus de 65 ans sont à l'origine de près de 130 000 hospitalisations, 65 000 fractures de hanche et 9 000 décès, pour des dépenses annuelles estimées à 2 milliards d'euros.



Les facteurs de risque de chute sont connus : inactivité physique, peur de la chute, dénutrition, altérations de la vision et de l'audition, inadaptation du logement, troubles de l'équilibre, iatrogénie, consommation éthylique… Le risque de chute peut ainsi être faible, modéré ou important. Cette gradation passe par une étude rigoureuse de la situation de chaque patient.



Corollaire, la prise en charge suit un algorithme allant de la prévention par une éducation thérapeutique à une évaluation gériatrique standardisée. Si le risque de chute est modéré, le médecin traitant doit régu­lièrement réviser l'ordonnance, assurer le traitement des affections altérant la boucle d'adaptation posturale et mettre en place une activité physique adaptée (APA) coordonnée par un professionnel ; chez les patients à haut risque de chute, un bilan personnalisé est effectué, en lien avec une équipe gériatrique, pour corriger les facteurs de risque et proposer une aide psychosociale réévaluant la situation...

Language: fr